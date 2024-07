"Wie Marionette": John Corbett bereut Schauspielkarriere

John Corbett hat sich über die Jahre einen Namen in Hollywood gemacht. Besonders bekannt dürfte er für seine Darstellung des Aidan Shaw in der beliebten Serie Sex and the City sein. Schauspieler geworden zu sein, bereut er mittlerweile allerdings. "Sieh mal, ich befinde mich im vierten Viertel eines Footballspiels im Moment, im Leben und in der Karriere", äußert sich John im Podcast "Fly on the Wall" und fügt noch hinzu: "Also kann ich mittlerweile enthüllen, dass ich verdammt noch mal das Falsche mit meinem Leben angefangen habe."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs geht der 63-Jährige auf die Hintergründe seiner Aussage ein. "Seitdem ich ein Kind bin, habe ich es gehasst, wenn mir von einer Autoritätsperson gesagt wurde, was ich zu tun habe. Also habe ich mich für das entschieden, [...] was aus: 'Steh hier, sag das, zieh das an, schau in diese Richtung, sag es schneller, schneide deine Haare auf diese Weise' besteht", erklärt er. Dadurch fühle sich John "wie eine Marionette". Es frustriere den Schauspieler, dass er in seinem Beruf kein Mitspracherecht besitze oder etwas Kreatives beitragen könne.

Gänzlich abgeschworen hat John seiner Schauspielkarriere aber nicht. Für And Just Like That kehrte er sogar als Aidan Shaw zu seiner Carrie zurück. Darüber habe sich Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (59) sehr gefreut. "Ich war besonders aufgeregt, wahrscheinlich zum großen Teil, weil ich es einfach liebe, mit John Corbett zu arbeiten", schwärmte sie gegenüber The Wrap.

Getty Images John Corbett, 2020

Getty Images John Corbett und Sarah Jessica Parker bei "Sex and the City"

