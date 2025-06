Mit diesem 80er-Jahre-Sexsymbol ist John Corbett verheiratet

Bo Derek, bekannt aus ihrer legendären Rolle im Film "10" und ihrem ikonischen Auftritt im hautfarbenen Badeanzug, hat in John Corbett (64) ihr spätes Liebesglück gefunden. Die Schauspielerin, die nach dem Tod ihres ersten Ehemannes John Derek im Jahr 1998 keine neuen Beziehungen erwartet hatte, traf 2002 auf John. "Es war sofort ein Gefühl von Anziehung und Geborgenheit", erinnerte sich Bo gegenüber Fox News. Seither sind die beiden unzertrennlich, was schließlich im Jahr 2020 zu einem überraschenden Schritt führte: Nach 18 Jahren Partnerschaft gaben sie sich heimlich das Jawort, wie John später in der Show The Talk verriet.

Bo, die neben ihrer Schauspielkarriere auch für ihre Pflegeprodukte für Tiere bekannt ist, und John leben gemeinsam auf einer Ranch in Kalifornien, die sie mit zwei Deutschen Schäferhunden und vier Pferden teilen. Kinder haben sie nicht – eine bewusste Entscheidung, über die Bo Fox News gegenüber sagte: "Ich dachte darüber nach, aber unser Leben war einfach zu unkonventionell." Trotz der Herausforderungen des Hollywood-Lebens demonstrieren die beiden, dass Liebe und Humor das Fundament ihrer Beziehung bilden. "Er bringt mich immer zum Lachen und macht meinen Tag heller", schwärmte Bo über ihren Ehemann.

Bo Derek, das Sexsymbol der 80er, hat mit John Corbett nicht nur die große Liebe gefunden, sondern auch eine Beziehung, die bis heute hält. Den besonderen Funken zwischen den beiden beschreibt sie charmant mit den Worten: "Es ist sein Blick und sein unerschöpflicher Humor. Seine Lebensfreude steckt einfach an." Während Bo Derek auf eine erfolgreiche Karriere zurückblickt, beweist auch John Corbett wieder sein schauspielerisches Können – in And Just Like That, der Fortsetzung von Sex and the City.

Getty Images John Corbett, 2020

Getty Images John Corbett und Bo Derek auf der "My Big Fat Greek Wedding 2"-Premiere im März 2016

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA John Corbett und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That", September 2024

