"Bösartigen Hautkrebs": Ruth Moschner macht Krankheit publik

Ruth Moschner (50) hat offen über eine Krebserkrankung gesprochen, die sie in der Vergangenheit durchgemacht hat. Bei einer Charityveranstaltung in Berlin enthüllte die Moderatorin jetzt, dass ihr "bösartiger Hautkrebs" diagnostiziert wurde, nachdem Ärzte ihr einen Fleck auf der Haut entfernt hatten. Das Gute: Die Erkrankung wurde früh genug erkannt und behandelt. Gegenüber tag24.de schilderte sie jedoch auch, was hätte passieren können: "Ich wäre eine der Patientinnen gewesen, die durch das Raster fallen."

Seitdem liegt Ruth das Thema Vorsorge besonders am Herzen. Sie appelliert eindringlich daran, regelmäßige Untersuchungen ernst zu nehmen – vor allem bei Haut- und Darmkrebs sei eine frühzeitige Erkennung entscheidend. Beim Thema Darmkrebs ist die Moderatorin familiär vorbelastet, weshalb für sie die übliche Regelung, erst ab 50 Jahren zur Vorsorge zu gehen, nicht gilt. Über die Darmspiegelung sagte sie: "Man kann es machen, es ist wirklich kein Drama. Ich gehe da immer rein und hoffe, dass ich eine gute Nachricht bekomme (...). Und so war es bisher auch."

Vor rund zwei Jahren musste sich Ruth zusätzlich mit einer anderen, ziemlich unschönen Geschichte herumschlagen: Im Netz kursierten plötzlich Fake-News über ihre Gesundheit. Auf dubiosen Seiten wurde behauptet, sie habe einen Schlaganfall gehabt. Das stimmte nicht. Auf Instagram machte sie ihrem Ärger Luft: "Jemandem via KI-Artikel eine Krankheit anzudichten, ist einfach nur pietätlos. Schämt euch. Und sollte eine echte Person für diesen Schwachsinn noch Geld kassiert haben, umso ekelhafter."



Anzeige Anzeige

Imago Ruth Moschner zu Gast bei "Hart aber Fair" zum Thema "Der Fall AfD: Einfach verbieten?"

Anzeige Anzeige

Imago Ruth Moschner bei der Verleihung des Deutschen Entertainment Award 2025 im Harbour Club Köln

Anzeige Anzeige