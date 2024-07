Ruth Moschner wehrt sich gegen Fake News über Schlaganfall

Ruth Moschner (48) meldet sich mit einer wichtigen Botschaft. Die Moderatorin musste sich in den vergangenen Tagen mit Fake News über ihre Person auseinandersetzen. Internetseiten behaupteten, dass sie einen Schlaganfall hatte, was nicht stimmt. "Jemandem via KI-Artikel eine Krankheit anzudichten, ist einfach nur pietätlos. Schämt euch. Und sollte eine echte Person für diesen Schwachsinn noch Geld kassiert haben, umso ekelhafter", wettert Ruth auf Instagram.

Sie wisse zwar, dass es als Person, die in der Öffentlichkeit steht, immer Gerüchte geben wird. Dennoch appelliert Ruth an ihre Fans, dass sie ihre Zeit mit wahrheitsgemäßen News verbringen sollen. "Also, liebe Leute, klickt nicht auf solche Artikel und investiert lieber in investigativen, guten Journalismus. Wir gewöhnen uns immer mehr an Falschnachrichten, dass es uns irgendwann gar nicht mehr auffallen wird, wenn Leute lügen. Das darf man nicht ignorieren", betont die The Masked Singer-Jurorin.

Ruth ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der deutschen Fernsehlandschaft und hat sich als Moderatorin, Schauspielerin und Autorin einen Namen gemacht. Bekannt wurde sie unter anderem durch Sendungen wie Grill den Henssler oder "The Masked Singer". Ihre direkte Art und ihr Humor haben sie bei vielen Zuschauern beliebt gemacht. Diese Popularität bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich, wie die aktuelle Situation zeigt, in der sie sich vehement gegen falsche Berichterstattung und verletzende Gerüchte zur Wehr setzen muss.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ruth Moschner, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Getty Images Ruth Moschner, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu den Fake News über Ruth Moschner? Ich finde das ganz erschreckend! Ach, so schlimm ist das doch nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de