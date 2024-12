So verbringen deutsche Promis die Weihnachtsfeiertage

Am Dienstag war es endlich so weit: Christkind und Weihnachtsmann hatten alle Hände voll zu tun. Wie die Feiertage mit Geschenken, Kulinarischem und Traditionen unter dem festlich geschmückten Tannenbaum einiger deutscher Prominenter verlaufen, weiß Bild. Verona Pooth (56) beispielsweise setzt auf Besinnlichkeit und feiert Weihnachten im Kreise ihrer Familie in Meerbusch bei ihrer Schwiegermutter Elke. Wie die Moderatorin verriet, wird dabei viel Wert auf Stil gelegt: Während im Hintergrund Pavarotti läuft, genießen sie ein festliches Abendessen, das von ihrer Schwiegermutter – einer "leidenschaftlichen Köchin" – gezaubert wird. Geschenke untereinander sind für die Erwachsenen tabu: "Wir spenden lieber", erklärte Verona.

Ganz anders verbringt Dieter Bohlen (70) die Feiertage. Der Pop-Titan und DSDS-Juror und -Mentor plante eine kleine Weltreise: Erst geht es mit seiner Familie auf die Malediven, wo er die Sonne genießen will, danach folgt ein Auftritt in Dubai. Zu Hause hat die Bohlen-Familie bereits am dritten Advent vorgefeiert, damit alle zusammenkommen konnten, wie der Musiker dem Nachrichtenblatt verriet. "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis (46) hingegen plant nach einer enttäuschenden Staffel der Reality-Show ein Weihnachtsfest mit ihrer Familie und ihrem Sohn Damian in Hamburg, Belgien und den Niederlanden – ein wahres Pendelfest. Erst Drinks bei ihren Eltern, dann geht's ab ins Restaurant. "Am ersten Weihnachtstag frühstücken Damian und ich, dann bringe ich ihn – wie immer – nach Arnheim zu seinem Vater Rafael und dessen Lebensgefährtin Estavana. Dort stoßen wir auch noch mal an. Dann geht es für mich wieder nach Hamburg", erklärte Sylvie. Ihr Fest verläuft augenscheinlich getaktet, aber familiär.

Ruth Moschner (48), die seit knapp 20 Jahren in einer glücklichen Beziehung ist, setzt in Berlin auf eine intime Feier mit ihrer Patentochter, deren Mutter und einigen Freunden. Die Moderatorin liebe es, Gesellschaftsspiele wie Trivial Pursuit zu spielen und plant jedes Jahr ein selbstgekochtes, vegetarisches Mehrgänge-Menü, das oft Experimente in der Küche hervorbringt. Ganz im Sinne der Familie verbringt auch Uschi Glas (80) die Feiertage, allerdings mit Großfamilie in München – dazu gehören ihre Kinder, Enkel und auch Verwandte, die extra aus Singapur anreisen. Heinz Hoenig (73) hingegen freue sich nach einem anstrengenden Jahr einfach auf einen gemütlichen, besinnlichen Abend mit seiner Frau Annika, ihren zwei Söhnen und der Großmutter in ihrer Mitte. So unterschiedlich die Feierlichkeiten auch sein mögen, überall dominiert dann doch die Freude am Zusammensein.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und ihr Sohn Damian

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner, Rateteam von "The Masked Singer"

