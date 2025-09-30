Liebe vor Geld? Das ist TV-Star Ruth Moschner am wichtigsten

Die Moderatorin und Schauspielerin Ruth Moschner (49) hat auf dem 40. Jubiläum der Merkur Spielbank Hohensyburg in Dortmund deutlich gemacht, was für sie unabhängig vom Geld wirklich zählt: die Liebe. "Ich würde mich immer für die Liebe entscheiden", verriet sie im Gespräch mit Bild und nahm dabei Bezug auf die immerwährende Frage "Geld oder Liebe?". Während sie betonte, dass Geld zum Leben, für die Miete und gutes Essen wichtig sei, unterstrich die TV-Persönlichkeit, die sich zuletzt gegen "ekelhafte" Fake News wehren musste, auch die negativen Seiten von übermäßigem Reichtum: "Sehr, sehr viel Geld kann auch richtig viel Mist anrichten." Für Ruth zählt weniger der materielle Überfluss, sondern vielmehr das Miteinander.

Die ehemalige Grill den Henssler-Moderatorin sprach bei der Veranstaltung auch über ihre Wünsche und Visionen für eine bessere Gesellschaft. Ihr Appell: freundlicher und liebevoller Umgang miteinander. "Wenn wir uns alle ein bisschen mehr lieben würden – also jetzt nicht sexuell, da wäre ich raus – aber freundlicher Umgang ist schon wichtig", wünscht sich Ruth. Für die 49-Jährige steht der Wert von menschlichen Beziehungen im Mittelpunkt. Für sie sei es ganz einfach, persönliches Glück in Worte zu fassen – auch wenn sie dabei Gefahr läuft, wie eine "Oma zu klingen": "mit Freundinnen und Freunden irgendwo im Park auf einer Decke zu sitzen, ein Stück Käse und einfach Zeit miteinander zu verbringen." Das zeigt einmal mehr, wie bodenständig Ruth trotz ihres Erfolgs im TV geblieben ist.

"Ich glaube schon, dass viele davon träumen, einmal im Privatjet auf die Malediven zu fliegen", resümierte sie im Gespräch mit Bild. Dieses "Ziel" sei aber gut überlegt, denn: "Aber dann hat man es mal gesehen, und dann ist auch wieder gut." Mit ihrem Wunsch, das Leben bewusster und mit mehr Wertschätzung zu leben, appelliert Ruth an ihre Fans, es ihr gleichzutun. Die Frohnatur, bekannt aus zahlreichen Fernsehshows wie "Buchstaben Battle", Das Supertalent und The Masked Singer, lässt den Glamour des Showbiz offenbar gerne hinter sich, wenn es um ihr persönliches Glück geht. Durch ihre klaren Worte und ihre sympathischen Wünsche gibt Ruth, die bereits seit 20 Jahren mit ihrem Partner durchs Leben geht, einmal mehr Einblick in ihre lebensbejahende und nahbare Persönlichkeit.

