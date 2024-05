Ruth Moschner lernte ihren Partner in Schwulenbar kennen!

Eigentlich hält Ruth Moschner (48) ihr Privatleben streng geheim, doch nun gibt sie erstmals private Details ihrer Langzeitbeziehung preis! Die Moderatorin geht bereits seit 20 Jahren mit ihrem Partner durchs Leben. Wer der Mann an ihrer Seite ist, verrät sie zwar nicht, dafür plaudert sie jetzt aus, wie sie ihren Lebensgefährten damals kennengelernt hat. "Ich habe meinen Freund vor sehr vielen Jahren in einer Schwulenbar kennengelernt und dachte tatsächlich auch erst, dass er homosexuell sei", erzählt die Blondine in der Sendung "Wirklich wahr?".

An dem Punkt ist die kuriose Geschichte noch nicht zu Ende. "Und ich wollte ihn mit meinem besten Freund verkuppeln. Das hat nicht funktioniert", fügt sie der Erzählung hinzu. Stattdessen verliebte sich ihr jetziger Partner in die Fernsehmoderatorin. Obwohl Ruth und ihr Mr. Right mittlerweile schon über zwei Jahrzehnte zusammen durchs Leben gehen, sind sie bis heute nicht den Bund der Ehe eingegangen – und haben das auch nicht vor. Wie sie bereits des öfteren öffentlich betonte, halte sie nichts von dem Konstrukt der Ehe.

Ruth steht bereits seit über 25 Jahren vor der Kamera und zählt zu den bekanntesten Moderatorinnen des deutschen Fernsehens. So führte sie die Zuschauer bereits durch Erfolgsformate wie Big Brother oder Grill den Henssler. Bis zur diesjährigen Staffel der Sendung The Masked Singer war das TV-Gesicht fester Bestandteil des Rateteams. In diesem Jahr nahm statt der blonden Frohnatur Moderatorin Palina Rojinski (39) neben Comedian Rick Kavanian (53) Platz, um die Promis unter den Masken zu entlarven.

