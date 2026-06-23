Bruce Willis als Papa: Rumer Willis teilt süße Botschaft

Zum Vatertag hat Rumer Willis (37) ihrem Vater Bruce Willis (71) eine besonders herzliche Hommage gewidmet. Die Schauspielerin postete am 21. Juni auf Instagram mehrere Fotos, die sie und den "Sixth Sense"-Star aus verschiedenen Lebensphasen zeigen – von älteren gemeinsamen Aufnahmen bis hin zu aktuellen Bildern. Dazu richtete sie emotionale Worte an ihren Vater: "Alles Gute zum Vatertag, Daddio, von deinem Lieblingssohn", schrieb sie augenzwinkernd und fügte dann hinzu: "Ich liebe es, mit dir zu lachen. Du bist der coolste Typ der Stadt. Ich liebe dich so sehr. Ich bin so dankbar für deine Freude, deine Verspieltheit und deine Zärtlichkeit. Ich reite jederzeit an deiner Seite. Dem Größten aller Zeiten."

Rumer ist nicht die einzige Willis-Tochter, die Bruce an diesem Tag geehrt hat. Auch ihre Schwester Scout teilte ein bewegendes Bild auf Instagram, das ihren Vater zeigt, wie er sie als kleines Kind auf dem Arm trägt. Dazu schrieb sie in einer Story: "Umarmt euren Vater so oft ihr könnt." Bruce ist Vater von fünf Töchtern: Rumer, Scout und Tallulah (32) stammen aus seiner Ehe mit Demi Moore (63), die jüngeren Töchter Mabel und Evelyn hat er mit seiner heutigen Frau Emma Heming (48). Seit seiner Demenzdiagnose im Jahr 2023 verbringt der Schauspieler besonders viel Zeit mit seiner Familie.

Rumer hatte sich zuletzt im Podcast "The Inside Edit" dazu geäußert, wie wichtig ihr diese gemeinsamen Momente mit ihrem Vater sind – auch im Hinblick auf ihre eigene dreijährige Tochter Louetta. "Ich liebe es, zu ihm zu fahren und ihn zu besuchen. Ich bin so dankbar, dass ich ein Kind habe, das ihn noch kennenlernen durfte, denn ich weiß nicht, ob meine Schwestern das haben werden", erzählte sie. Louetta ist bislang Bruce' einziges Enkelkind und stammt aus Rumers Beziehung mit Derek Richard Thomas.

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Instagram / rumerwillis Rumer Willis und ihr Papa Bruce Willis

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Instagram / rumerwillis Bruce Willis mit Tochter Rumer und Enkelin Louetta

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Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis' Patchworkfamilie im Mai 2024