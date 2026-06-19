Süßer Clip von Bruce: Emma Heming feiert ihren Geburtstag

Emma Heming Willis (48) hat heute Geburtstag gefeiert – und das auf denkbar herzliche Weise. Auf Instagram teilte die Frau von Schauspieler Bruce Willis (71) einen alten Videoclip, der die Fans sofort zum Schmunzeln brachte: Bruce singt darin mit einer quietschhohen Heliumstimme "Happy Birthday", während die gemeinsamen Töchter Mabel und Evelyn im Hintergrund lachen. Dazu postete Emma ein Foto, auf dem sie und Bruce gemeinsam Partyhüte tragen. In einem langen, persönlichen Caption blickte sie auf die vergangene Dekade zurück: "Meine Vierziger waren schwer, und ich bin stolz darauf, wie weit ich als Ehefrau, Mutter, Pflegepartnerin und Fürsprecherin gekommen bin", schrieb sie ihren Followern. Dass sie in ihrem Post "heute feiere ich meinen großen 5-0" schreibt, scheint aber für Verwirrung zu sorgen, denn offiziell soll Emma eigentlich Jahrgang 1978 sein. Somit hätte sie erst ihren 48. Geburtstag gefeiert. Was es mit diesem Zahlendreher auf sich hat, bleibt aber erstmal ungeklärt.

Gleichzeitig nutzte Emma den Geburtstag, um auf den von ihr und Bruce gegründeten Emma & Bruce Willis Fund aufmerksam zu machen, der Spenden für Forschung und Aufklärung rund um frontotemporale Demenz (FTD) sammelt. "Mein Geburtstagswunsch ist eine Zukunft, in der Familien, die mit Demenz konfrontiert sind, mehr Unterstützung, Ressourcen, weniger Stigmatisierung und jeden Grund haben, an der Hoffnung festzuhalten", schrieb sie weiter. Auch Bruce und Emmas erwachsene Töchter aus seiner ersten Ehe meldeten sich in den Kommentaren zu Wort: "Du bist so stark, ich liebe dich so sehr", schrieb Tallulah (32). Ihre Schwester Rumer (37) ergänzte: "Wir lieben dich, Em... das ist so ein tolles Video von ihm." Und sogar Bruces Ex-Frau Demi Moore (63) gratulierte öffentlich auf Instagram und bezeichnete Emma als Familienmitglied: "Ich bin so stolz auf dich und stolz, dich Familie nennen zu dürfen."

Bruce wurde 2022 mit Aphasie diagnostiziert und zog sich daraufhin aus dem Filmgeschäft zurück. Ein Jahr später folgte die Diagnose frontotemporale Demenz. Seitdem hat Emma die Rolle der pflegenden Angehörigen übernommen. Das Paar ist seit 2009 verheiratet und heiratete damals auf den Turks- und Caicosinseln – kennengelernt hatten sie sich 2007. Erst im März feierten die beiden ihren 17. Hochzeitstag, den Emma ebenfalls auf Instagram würdigte. "Ich wurde dazu gemacht, ihn zu lieben", schrieb sie damals zu einem romantischen Strandfoto der beiden. Wie es der Familie derzeit geht, verriet Emma zuletzt in einem Auftritt bei Today: "Mein Mann wird unterstützt und geliebt, und wir geben unser Bestes unter den gegebenen Umständen."

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Imago Bruce Willis und Emma Heming Willis bei der Premiere von "Motherless Brooklyn" beim 57. New York Film Festival

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Instagram / emmahemingwillis Emma Heming und Bruce Willis

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Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und Emma Heming