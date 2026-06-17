Emma Heming trauert täglich um ihren erkrankten Bruce Willis

Emma Heming (47) öffnet sich erneut über den schwierigen Alltag mit ihrem erkrankten Ehemann Bruce Willis (71). Im Podcast "Bossticks" sprach die Ehefrau und Hauptpflegerin des 71-jährigen Schauspielers offen über die emotionalen Belastungen, die seine frontotemporale Demenz (FTD) für die gesamte Familie mit sich bringt. Sie beschrieb ihren Zustand dabei mit deutlichen Worten: "Ich bin ständig in Trauer. Ich habe nur gelernt, damit umzugehen." Emma erklärte außerdem, dass Bruce seine Liebsten nach wie vor erkennt – denn sein Gedächtnis ist durch die Erkrankung nicht direkt betroffen.

Im Podcast räumte Emma mit einem weit verbreiteten Irrtum auf: Viele Menschen würden Demenz automatisch mit Gedächtnisverlust gleichsetzen, doch FTD habe drei verschiedene Varianten. "Die, die Bruce hat, betrifft die Sprache. Aber es gibt eine andere Variante, die das Verhalten beeinflusst, und eine weitere, die Bewegungen beeinträchtigen kann", erklärte sie. Für die emotionale Dimension des Pflegealltags fand Emma ebenfalls eindringliche Worte: "Es ist ein mehrdeutiger Verlust – man trauert um jemanden, der noch am Leben ist. Die Person ist körperlich anwesend, aber vielleicht nicht mehr mental oder emotional." Auch Tochter Rumer Willis (37) sprach jüngst im Podcast "The Inside Edit" über Veränderungen bei ihrem Vater: "Es gibt eine Zärtlichkeit. Er war immer so eine Art Macho-Typ, und jetzt ist da einfach eine Sanftheit, die Bruce Willis in gewisser Weise vielleicht nicht zugelassen hätte." Rumer zeigte sich außerdem dankbar, dass ihre dreijährige Tochter Louetta (3) ihren Großvater noch kennenlernen durfte.

Bruce wurde 2022 zunächst mit Aphasie diagnostiziert, woraufhin er seine Schauspielkarriere beendete. Ein Jahr später folgte die Diagnose der frontotemporalen Demenz. Emma hatte sich damals bewusst dazu entschieden, die Erkrankung öffentlich zu machen – auch weil sie nicht wollte, dass die beiden gemeinsamen Töchter Mabel (14) und Evelyn (12) das Gefühl bekommen, über die Krankheit ihres Vaters hinter vorgehaltener Hand sprechen zu müssen. Seitdem nutzt sie ihre Reichweite in den sozialen Medien regelmäßig, um über das Thema Demenz und das Leben als pflegende Angehörige zu sprechen. Bruce selbst tritt kaum noch öffentlich in Erscheinung – Einblicke in seinen Alltag erhalten Fans fast ausschließlich durch Posts seiner Familie.

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Getty Images Bruce Willis und Emma Heming Willis, Ehepaar

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Instagram / rumerwillis Bruce Willis mit Tochter Rumer und Enkelin Louetta

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Instagram / emmahemingwillis Emma Heming mit ihren Töchtern Evelyn und Mabel