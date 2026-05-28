Rumer Willis ist dankbar für die jetzige Zeit mit Papa Bruce

Rumer Willis (37) hat jetzt im Podcast "The Inside Edit" von Celebrity-Stylistin Maeve Reilly sehr offen darüber gesprochen, wie dankbar sie für die gemeinsame Zeit mit ihrem Vater Bruce Willis (71) ist. Der Schauspieler leidet seit seiner Diagnose im März 2022 an frontotemporaler Demenz. Besonders am Herzen liegt der 37-Jährigen, dass ihre zweijährige Tochter Louetta die Möglichkeit hatte, ihren Großvater noch kennenzulernen. "Ich bin so dankbar, dass ich ein Kind habe, das ihn noch treffen konnte, denn ich weiß nicht, ob meine Schwestern das haben werden", sagte sie im Podcast.

Rumer betonte, wie sehr ihr diese Besuche bedeuten – auch wenn die gemeinsame Zeit heute eine andere sei als früher, wie Hello! berichtet. "Ich liebe es, rüberzugehen und ihn zu sehen", erklärte sie. Trotz aller Herausforderungen beschrieb sie, wie Bruces Gesicht aufleuchte, wenn er seine Enkelin sehe. Auch die gesamte Patchworkfamilie rücke laut der Schauspielerin seit der Diagnose enger zusammen: "Wir machen es nicht perfekt, aber wir bemühen uns immer darum, Verbindungen zu schaffen und Wege zu finden, füreinander da zu sein und uns gegenseitig durch etwas zu unterstützen, das irgendwie beispiellos ist." Bruce hat insgesamt fünf Töchter: Rumer, Scout und Tallulah aus seiner Ehe mit Demi Moore (63) sowie Mabel und Evelyn mit seiner jetzigen Frau Emma Heming (47) Willis.

Dass Rumer trotz der schwierigen Umstände bei ihrem Vater inzwischen eine neue Seite entdeckt, hatte sie in dem Podcast-Gespräch bereits angesprochen: eine Zärtlichkeit, die sie bei ihm früher so nicht kannte. Gegenüber dem Magazin People hatte sie zudem früher erklärt, wie schwer es ihr falle, auf die simple Frage zu antworten, wie es ihrem Vater gehe. "Jeder stellt mir diese Frage und ich glaube, sie ist schwer zu beantworten, denn die Wahrheit ist, dass es jemandem mit FTD nicht wirklich gut geht", hatte sie auf Instagram geschrieben. Gleichzeitig betonte sie, dass sie spüre, wie er ihre Liebe erwidern könne – und dass genau das ihr viel bedeute.

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Getty Images Bruce Willis in London, Januar 2019

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Instagram / rumerwillis Bruce Willis mit Tochter Rumer und Enkelin Louetta

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Imago Bruce Willis bei der Gala des American Institute for Stuttering in New York im Jahr 2016