Anna Faris macht Hoffnung auf "House Bunny"-Comeback

Fast zwei Jahrzehnte nach dem Release von "The House Bunny" macht Anna Faris (49) nun Fans mit einer möglichen Fortsetzung Hoffnung. Anlässlich der Premiere von "Scary Movie 6" am vergangenen Mittwoch in Los Angeles verriet die Schauspielerin auf dem roten Teppich gegenüber Entertainment Tonight, dass eine Fortsetzung des Kultfilms von 2008 offenbar kein bloßer Wunschtraum mehr ist. "Ich würde dir so gerne von 'House Bunny'-Sachen erzählen. Es stellt sich nämlich heraus, dass es Interesse gibt. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Traum jemals wahr werden würde, und es ist noch zu früh, um irgendetwas zu sagen, aber es stellt sich heraus, dass der Film sehr beliebt ist – und diese Figur auch", sagte Anna.

Konkrete Details zu einem möglichen Sequel nannte die Schauspielerin noch nicht. Ob auch die übrigen Stars des Originals zurückkehren würden, ist ebenfalls noch offen. In "The House Bunny" spielten damals neben Anna auch Emma Stone (37), Kat Dennings (39), Colin Hanks (48), Rumer Willis (37), Katharine McPhee (42) und Tyson Ritter (42) mit. Für Lacher sorgten zudem Cameoauftritte von Hugh Hefner (†91) sowie seinen damaligen Freundinnen Holly Madison (46), Kendra Wilkinson (41) und Bridget Marquardt (52). Annas Äußerungen fallen in eine Zeit, in der sie ohnehin gerade in die Vergangenheit schaut: Mit "Scary Movie 6", der seit diesem Wochenende in den Kinos läuft, kehrt sie in ihrer Kultrolle als Cindy Campbell zurück.

Anna hatte mit der Rolle des Playboy-Bunnys Shelley in "The House Bunny" eine ihrer bekanntesten Leinwandfiguren geschaffen. In dem Film spielt sie eine junge Frau, die aus dem Playboy Mansion geworfen wird und schließlich als Hausmutter in einer Studentinnenverbindung landet. Dort bereichern sie und die Mitglieder von Zeta Alpha Zeta gegenseitig ihr Leben. Privat ist Anna Mutter eines Sohnes und hat sich in der Vergangenheit offen über ihre Erfahrungen in Hollywood geäußert, unter anderem in ihrem eigenen Podcast "Unqualified", in dem sie regelmäßig mit Gästen über Beziehungen und das Leben spricht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Faris, Schauspielerin, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Shawn Wayans, Anna Faris, Ghostface und Marlon Wayans, "Scary Movie"-Stars

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Faris, Schauspielerin