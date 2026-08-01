Diesen Film findet Bruce Willis "wirklich erbärmlich"

Bruce Willis (71) blickt auf eine beeindruckende Filmkarriere zurück – mit Hits wie "Stirb langsam" oder "Armageddon" hat er sich als einer der größten Actionstars Hollywoods einen Namen gemacht. Doch nicht jedes Projekt in seiner langen Laufbahn war ein Erfolg. Laut dem Filmmagazin Filmstarts ließ der Darsteller kein gutes Haar an einem bestimmten Streifen aus den Neunzigern. "Es gibt einen Film, den ich gemacht habe, der ursprünglich 'Three Rivers' hieß und den sie dann in 'Striking Distance' umbenannt haben", erklärte er und ergänzte: "Dieser Film war wirklich schlecht, er war wirklich erbärmlich." Bruce ging dabei sogar so weit, sich bei seinen Fans für den Kinobesuch zu entschuldigen.

In dem Actionthriller aus dem Jahr 1993, der in Deutschland unter dem Titel "Tödliche Nähe" in die Kinos kam, spielt der Schauspieler Detective Hardy – einen Polizisten, der nach einer Degradierung zur Wasserpolizei in Pittsburgh einen brutalen Serienmörder jagt. An seiner Seite ermittelt Sarah Jessica Parker (61) als Undercover-Agentin Jo Christman, die sich in ihn verliebt. Obwohl der Film sein Budget von 30 Millionen Dollar (26.362.038 Euro) an den Kinokassen immerhin mehr als verdoppeln konnte, fielen die Kritiken fast ausnahmslos vernichtend aus. Sogar Regisseur Rowdy Herrington räumte später ein, dass er den Film verpatzt habe. Nach schwacher Resonanz bei Testvorführungen waren zudem umfangreiche Nachdrehs und Schnitte nötig geworden.

Trotz allem zog Bruce aus der Erfahrung seine Lehren. Aus seinen Misserfolgen habe er "mehr gelernt als aus jedem seiner Erfolge", so der Schauspieler. "Tödliche Nähe" ist dabei nicht sein einziger Flop: Auch die Satire "Breakfast Of Champions" floppte trotz eines 12-Millionen-Dollar-Budgets mit einem Einspielergebnis von gerade einmal rund 178.000 Dollar (156.414 Euro) an den Kinokassen spektakulär. Seit 2023 ist bekannt, dass er an einer Demenzerkrankung leidet, weshalb er seine Schauspielkarriere beendet hat.

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Imago Bruce Willis bei der Gala des American Institute for Stuttering in New York im Jahr 2016

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Getty Images Sarah Jessica Parker in der Webster Hall, New York City

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Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis, Schauspieler