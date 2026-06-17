Darum wollte Emma Bruce Willis' Demenz öffentlich machen

Emma Heming (47) hat sich in einem Interview mit der spanischen Zeitung El País offen über das Leben mit ihrem erkrankten Ehemann Bruce Willis (71) geäußert. Der Hollywoodstar wurde 2022 zunächst mit Aphasie diagnostiziert, bevor im Jahr darauf eine frontotemporale Demenz (FTD) festgestellt wurde. Emma schilderte nun, wie sie die Entscheidung traf, Bruce' Diagnose öffentlich zu machen – und warum ihr das besonders im Hinblick auf ihre beiden gemeinsamen Töchter Mabel, 14, und Evelyn, 12, so wichtig war. "Ich wollte, dass unsere beiden jungen Kinder nicht das Gefühl haben müssen, dass sie über die Krankheit ihres Vaters nur hinter vorgehaltener Hand sprechen können, als wäre das ein dunkles Familiengeheimnis", erklärte sie gegenüber der Zeitung.

Ein weiteres Thema, das Emma in dem Interview beschäftigte, war die mangelnde Unterstützung für pflegende Angehörige. Nachdem sie gemeinsam mit Bruce den Arzt verlassen hatte, sei sie sich selbst überlassen worden. "Mit nichts aus dem Arztgespräch herauszugehen war wirklich schwer", sagte sie und ergänzte: "Und dann zu erkennen: Okay, ich muss das selbst herausfinden. Ich muss verstehen, welche Unterstützung jetzt für Bruce, für unsere beiden kleinen Kinder gebraucht wird." Gleichzeitig betonte sie, wie wichtig ihr der offene Umgang mit der Erkrankung ist: "Unsere Familie wusste, dass wir durch das, was wir mit Bruce und dieser Krankheit durchmachen, etwas verändern könnten – daran, wie Menschen Demenz betrachten und darüber sprechen." In Emmas Pflegealltag bekommt sie auch Unterstützung von Bruce' Ex-Frau Demi Moore (63) sowie deren drei gemeinsamen Töchtern Rumer (37), Scout (34) und Tallulah (32).

Dass die Zeit der Geheimhaltung für die Familie sehr belastend war, hatte Emma bereits in einem früheren Interview geschildert. Damals erzählte sie, dass die Töchter keine Freunde mehr nach Hause einladen konnten und die Familie zunehmend in Isolation geriet. Umso klarer ist für sie heute die Haltung, offen mit der Diagnose umzugehen. Auch an ihre eigenen Grenzen erinnert sie sich dabei stets: "Ich bin keine perfekte Pflegeperson", gestand sie El País. "Ich glaube, als pflegende Angehörige und Eltern versuchen wir einfach, das Beste zu tun, was wir können. Und meine Töchter wissen das."

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Imago Bruce Willis und Emma Heming Willis bei der Premiere von "Motherless Brooklyn" beim 57. New York Film Festival

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Instagram / emmahemingwillis Emma Heming mit ihren Töchtern Evelyn und Mabel

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Getty Images Scout LaRue Willis, Tallulah Willis, Demi Moore und Rumer Willis auf einer Fimpremiere 2024