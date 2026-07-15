Rumer Willis will "auf eigene Faust" weitere Kinder bekommen

Rumer Willis (37) hat offen über ihr Leben als alleinerziehende Mutter gesprochen – und dabei auch Überraschendes verraten. Die Schauspielerin und älteste Tochter von Bruce Willis (71) und Demi Moore (63) gewann im Juni das alleinige Sorgerecht für ihre dreijährige Tochter Louetta nach einem schwierigen Rechtsstreit mit deren Vater Derek Richard Thomas. Nun blickt Rumer voller Zuversicht nach vorne und deutet an, dass sie ihren Kinderwunsch noch nicht erfüllt sieht. "Ich schaue mir in diesem Jahr an, wie es aussehen könnte, weitere Kinder allein zu bekommen", erklärte sie gegenüber dem Magazin People.

Ihre Tochter Louetta bezeichnet die 37-Jährige als das größte Geschenk in ihrem Leben. "Mutter zu werden, war das Transformativste und Lebensveränderndste überhaupt", schwärmte sie. Und damit soll noch lange nicht Schluss sein: "Die Leute schauen mich an, als wäre ich verrückt, aber ich bin definitiv eine dieser Frauen, die wahrscheinlich acht weitere Kinder haben könnte. Wenn das Universum und mein Körper mir diese Möglichkeit geben würden, würde ich es sofort tun, denn es ist einfach so ein Geschenk." Für Rumer beginnt mit dem Sorgerechtsurteil und dem Alltag mit Louetta ein neues Kapitel – eines, das sie auch musikalisch und beruflich ausfüllen möchte. Nebenbei ist sie als erste globale Botschafterin für Mira tätig, einen Hormontester für zu Hause, den sie bereits während ihrer Schwangerschaft und in der Zeit danach genutzt hat.

Rumer ist die älteste von fünf Kindern von Bruce Willis, dem für seinen Film "Stirb langsam" weltbekannt gewordenen Schauspieler, der seit 2023 öffentlich nicht mehr in Erscheinung tritt, nachdem bei ihm eine frontotemporale Demenz diagnostiziert worden war. Zum Vatertag hatte Rumer ihrem Vater kürzlich noch eine emotionale Hommage auf Instagram gewidmet und ihn dort als "den coolsten Typ der Stadt" bezeichnet. Ihre eigene Rolle als Mutter nimmt sie inzwischen als persönliche Schule wahr: "Deinem Kind beim Wachsen zuzusehen lehrt mich so viel über mich selbst, und ich liebe mich mehr und habe mehr Geduld", sagte sie gegenüber People.

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Getty Images Rumer Willis bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

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Getty Images Rumer Willis im September 2024

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Instagram / rumerwillis Rumer und Bruce Willis, Vater und Tochter