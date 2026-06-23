Darum verließ Anna Faris die Sitcom "Mom" nach sieben Jahren

Sieben Jahre lang spielte Anna Faris (49) in der CBS-Sitcom "Mom" die Hauptrolle der Christy – dann stieg sie 2020 überraschend aus der erfolgreichen Serie aus. Nun hat die Schauspielerin im Podcast "Happy Sad Confused" erstmals offen über ihre Gründe gesprochen. Demnach habe sie die Rolle damals bewusst angenommen, weil sie nach mehr Stabilität in ihrer Karriere gesucht und ihre Zukunft in Hollywood kritisch betrachtet hatte. "Es war ein wirklich lustiges, interessantes Pilotskript. Ich dachte, ich werde älter. Vielleicht sollte ich sesshafter werden? Ich dachte nicht, dass die Filmwelt weit offen für mich war", erklärte sie.

Mit der Zeit sei es jedoch immer schwieriger geworden, die nötige Konzentration aufrechtzuerhalten. "Ich glaube, die Intensität... gegen Ende hin begann ich, meinen Fokus zu verlieren", sagte Anna im Podcast. Die lange Laufzeit der Serie habe ihr zugesetzt: "Ich hatte noch nie einen Job – abgesehen vom Kellnern – der länger als dreieinhalb Monate gedauert hatte." Auf weitere Hintergründe wollte sie nicht im Detail eingehen und deutete nur an: "Es war eine komplizierte Zeit, und ich denke, ich sollte das wohl in weiteren Podcasts aufarbeiten." Als sie ihren Ausstieg damals öffentlich machte, betonte sie jedoch, die vergangenen sieben Jahre auf "Mom" seien einige der erfüllendsten ihrer Karriere gewesen.

Der Podcast-Auftritt fällt in eine Zeit, in der Anna zuletzt vermehrt in den Schlagzeilen war. Bei der Premiere von "Scary Movie 6" tauchte sie zusammen mit ihrem 13-jährigen Sohn Jack auf dem roten Teppich auf. Ein Video des Auftritts verbreitete sich in sozialen Netzwerken, woraufhin einige Nutzer Bedenken über ihren Gesundheitszustand äußerten. Andere sprangen ihr hingegen zur Seite und betonten, Anna sehe einfach nach einer ganz normalen, älter gewordenen Mutter aus. Vater des Sohns ist Ex-Mann Chris Pratt (47), von dem sie sich 2017 getrennt hatte.

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Getty Images Anna Faris bei der Weltpremiere von "Scary Movie" im Paramount Theatre in Los Angeles im Juni 2026

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Getty Images Anna Faris und Allison Janney

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Getty Images Anna Faris, Chris Pratt und ihr Sohn Jack auf dem Walk of Fame in Hollywood