Anna Faris verrät: Das half ihr nach Ehe-Aus mit Chris Pratt

Anna Faris (49) hat jetzt in einem ausführlichen Interview mit Variety offen über die schwere Zeit nach ihrer Scheidung von Chris Pratt (46) gesprochen. Die Schauspielerin und der "Guardians of the Galaxy"-Star haben 2009 geheiratet und bekamen 2012 gemeinsamen Sohn Jack. Nach einigen glücklichen Jahren kam es 2018 zur Scheidung. "Ich war sehr traurig", erzählt Anna rückblickend über diese Lebensphase. In dem Gespräch verrät sie, wie die Arbeit an ihrem Podcast sie durch die Krise trug.

Ihr Podcast "Anna Faris Is Unqualified" sei in dieser Zeit ein echter Anker für sie gewesen, meint die Schauspielerin. "Ich wollte meine eigene geheime Community aufbauen. Ich wollte einen Weg außerhalb von Hollywood, um mit Menschen in Kontakt zu treten", erklärt sie. Obwohl sie damals wenig private Details mit ihren Zuhörern teilte, habe es ihr ein gutes Gefühl gegeben, die Möglichkeit zu haben. Diese Erfahrung half Anna auch dabei, ihre Zukunft neu zu gestalten. "Ich dachte mir: Ich weiß, dass ich glücklich sein könnte, wenn ich schreibe, denn das habe ich schon immer geliebt, und vielleicht ist das ein Weg, Geld zu verdienen", erinnert sie sich.

Privat haben Anna und Chris nach der Trennung wieder ihr Glück gefunden. Anna heiratete 2021 den Kameramann Michael Barrett, während Chris 2019 Katherine Schwarzenegger (36) das Jawort gab und mit ihr mittlerweile drei Kinder hat. Auch Sohn Jack, der aus der gemeinsamen Ehe mit Chris stammt, ist gelegentlich öffentlich an Annas Seite zu sehen – zuletzt begleitete er seine Mutter Anfang Juni auf den roten Teppich zur Weltpremiere des neuen "Scary Movie".

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Getty Images Anna Faris und Chris Pratt, Dezember 2016

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Getty Images Anna Faris, Chris Pratt und ihr Sohn Jack auf dem Walk of Fame in Hollywood

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Getty Images Anna Faris bei der Weltpremiere von "Scary Movie" im Paramount Theatre in Los Angeles im Juni 2026