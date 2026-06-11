Anna Faris & Regina erklären ihr Fehlen bei "Scary Movie 5"

Nach zwei Jahrzehnten Pause kehren Anna Faris (49) und Regina Hall (55) gemeinsam zur "Scary Movie"-Reihe zurück. In dem neuen Film, der am 4. Juni in die Kinos kommt, schlüpfen die beiden Schauspielerinnen wieder in ihre Kultfiguren Cindy Campbell und Brenda Meeks – und feiern damit ihr langersehntes Comeback. Gegenüber Entertainment Weekly sprachen Anna und Regina jetzt offen darüber, warum sie damals bei "Scary Movie 5" aus dem Jahr 2013 fehlten.

Für Regina war die Sache klar: Ohne ihre Kollegin wäre ein Auftritt schlicht nicht infrage gekommen. "Ich dachte mir: Wenn wir es nicht beide machen, fühlt es sich nicht richtig an, nur eine von uns ohne die andere dabei zu haben. Wir sind wie eine moderne Version von Laverne und Shirley", sagte die Schauspielerin. Auf Annas Seite sieht die Situation etwas anders aus: Dimension Films, das Produktionsstudio hinter der Reihe, habe sie für den fünften Teil gar nicht erst angefragt. "Ich glaube, es war wegen des Geldes, aber ich weiß es nicht", meinte sie schmunzelnd – und ergänzte, dass sie den Film ohnehin nicht ohne Regina gedreht hätte. Beim neuen "Scary Movie" sind neben den beiden zwei weitere Urgesteine der Reihe wieder mit dabei: Marlon (53) und Shawn Wayans (55), die nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Co-Autoren und Mitschöpfer an Bord sind.

Die Freundschaft zwischen Cindy und Brenda prägt die "Scary Movie"-Reihe seit ihrem Start im Jahr 2000 – und das, obwohl die beiden Figuren charakterlich kaum unterschiedlicher sein könnten. "Brenda ist die schlechteste Freundin, in jedem Film wieder. Sie tut alles, um Cindy nicht helfen zu müssen", erklärte Regina mit einem Augenzwinkern. Genau dieser Gegensatz sei es, der bei den Fans so gut ankomme: "Cindy ist so freundlich und süß, und Brenda ist... sie ist nicht so freundlich und süß."

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Imago Anna Faris als Cindy und Regina Hall als Brenda in "Scary Movie 6"

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Getty Images Shawn Wayans, Anna Faris, Ghostface und Marlon Wayans, "Scary Movie"-Stars

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Imago Szenenbild aus "Scary Movie 6" mit Marlon Wayans als Shorty, Regina Hall als Brenda und Shawn Wayans als Ray