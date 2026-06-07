Anna Faris wäre fast an Kohlenmonoxidvergiftung gestorben

Es hätte tödlich ausgehen können: Schauspielerin Anna Faris (49) hat jetzt offen über ein erschreckendes Erlebnis gesprochen, das sie und ihre Familie an Thanksgiving 2019 fast das Leben gekostet hätte. Damals hatte sie gemeinsam mit ihrem heutigen Ehemann Michael Barrett (56) und rund einem Dutzend weiterer Familienmitglieder ein Ferienhaus am Lake Tahoe in Kalifornien gemietet. In dem Haus liefen die Heizungen auf Hochtouren, alle Fenster blieben geschlossen – und die Familie atmete unwissentlich Kohlenmonoxid ein. Im Podcast "Happy Sad Confused" berichtete die Schauspielerin jetzt von dem Vorfall.

"Kohlenmonoxid ist geruchlos und tödlich", erklärte Anna in der Sendung. Zunächst hatten sie und ihre Angehörigen die Symptome – Kopfschmerzen, Schläfrigkeit und Erschöpfung – auf Höhenkrankheit und Nachwirkungen des Feierns geschoben. Dann verschlechterte sich der Zustand ihres Vaters, der bereits unter Vorerkrankungen litt, so sehr, dass er in die Notaufnahme gebracht wurde. Dort stellten die Ärzte erhöhte Kohlenmonoxidwerte in seinem Blut fest. "Als Nächstes waren mein Mann und ich bewusstlos", erzählte Anna und schilderte die Situation näher: "Wir wurden von Feuerwehrleuten wachgerüttelt. Ich habe diese verschwommene Erinnerung daran, wie mir ein Feuerwehrmann sagte, wie viel Glück ich gehabt hatte. Es war schrecklich." Die Feuerwehr des North Lake Tahoe Fire Protection District erklärte damals in einer Pressemitteilung, dass Anna und ihre Familie "Glück gehabt hatten, am Leben zu sein." Wegen eines laufenden Rechtsstreits kann die Schauspielerin nach eigenen Angaben keine weiteren Details zu dem Vorfall nennen.

Seit dem Schock an Thanksgiving hat sich im Alltag der Schauspielerin einiges geändert. Anna, die mit ihrem Ex-Mann Chris Pratt (46) den gemeinsamen Sohn Jack großzieht, reist heute nie ohne einen tragbaren Kohlenmonoxidmelder. Sie und ihre Liebsten achten nach eigener Aussage genau darauf, dass in Unterkünften Rauch- und CO-Alarmanlagen funktionieren. Gleichzeitig beschäftigt die Schauspielerin ein anderer Gedanke: In dem Podcast betont sie, dass es ihrer Ansicht nach noch "nicht viele Studien zu den Langzeitfolgen von Kohlenmonoxidvergiftungen" gebe.

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Getty Images Anna Faris, Schauspielerin, 2026

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Getty Images Anna Faris mit Mann Michael Barrett, seinen Kids und Sohn Jack Pratt bei der Weltpremiere von "Scary Movie"

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IMAGO / APress Anna Faris und Chris Pratt mit ihrem gemeinsamen Sohn Jack, 2017