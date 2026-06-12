Anna Faris räumt jetzt mit diesem Cameron-Diaz-Gerücht auf

Jahrelang hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass Anna Faris (49) ihre Rolle in Sofia Coppolas (55) Film "Lost in Translation" an Cameron Diaz (53) angelehnt hatte. In dem 2003 erschienenen Film spielt Anna die oberflächliche Schauspielerin Kelly – und viele Zuschauer und Beobachter zogen schnell Parallelen zu Cameron. Jetzt hat die Schauspielerin in Josh Horowitz' Podcast "Happy Sad Confused" endlich Klartext geredet und die Spekulation als das bezeichnet, was sie für sie immer war: störend und ungerechtfertigt.

"Ich war darüber immer ein bisschen verärgert", erklärte Anna im Podcast. "Es hat meiner eigenen Leistung etwas weggenommen, denn ich hatte für die Rolle vorgesprochen und sie mir so erarbeitet. Ich hatte das Gefühl: Nein, ich bin nicht Teil einer seltsamen Intrige." Die Gelegenheit, die Sache direkt anzusprechen, hatte sie eigentlich bereits 2021 – als Cameron zu Gast in ihrem Podcast "Anna Faris is Unqualified" war. Annas Grund dafür, Cameron einzuladen, war laut eigener Aussage ein Artikel, in dem sie gelesen hatte, dass Camerons Gefühle verletzt worden seien. Doch das Thema blieb nur halb angesprochen. "Nur ein bisschen", gestand sie. "Ich hatte nur 25 Minuten mit ihr. Ich wusste nicht, ob ich sofort damit anfangen sollte: 'Es tut mir wirklich leid, dass... ich habe das nicht getan.'" Ob sie die Situation nun öffentlich vollständig klären will, ließ Anna offen: "Vielleicht sollten wir die Luft in diesem Podcast reinigen."

Abseits des alten Gerüchts ist Anna derzeit in ganz anderer Mission unterwegs: Sie bewirbt den neuen Film "Scary Movie 6" und erschien zur Premiere gemeinsam mit ihrem 13-jährigen Sohn Jack – den sie mit ihrem Ex-Mann Chris Pratt (46) hat – auf dem roten Teppich. Gegenüber E! News sprach sie zuletzt darüber, wie viel ihr die Bindung zu ihrem Sohn bedeutet: "Wenn mein Sohn mich um Rat fragt oder mir zeigt, dass er mir vertraut, überkommt mich eine Flut der Dankbarkeit und die Bestätigung, dass ich wohl irgendetwas richtig mache."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Cameron Diaz und Anna Faris

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Getty Images Anna Faris, Schauspielerin

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Getty Images Anna Faris und Chris Pratt, Dezember 2016