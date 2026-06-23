Date-Night: Dove Cameron und Damiano David turteln in L.A.

Dove Cameron (30) und ihr Verlobter Damiano David (27) haben sich einen romantischen Abend in Los Angeles gegönnt. Das Paar wurde beim Verlassen des Chateau Marmont nach einem gemeinsamen Dinner gesichtet. Dove erschien dabei in einem weißen Kleid, das sie mit einem marineblauen Oversize-Blazer, schwarzen High Heels und einer Sonnenbrille kombinierte – trotz des abendlichen Ausgangs. Damiano setzte hingegen auf ein zartrosa Hemd und eine graue Nadelstreifenhose. Im Anschluss an den Restaurantbesuch stiegen die beiden in einen schwarzen Porsche, wobei der Sänger das Steuer übernahm und Dove auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Das zeigen Fotos, die JustJared vorliegen.

Die beiden haben sich erst vor wenigen Jahren kennengelernt: Beim MTV Video Music Award 2022 trafen Dove und Damiano das erste Mal aufeinander – sie waren beide in der Kategorie "Best New Artist" nominiert, die Schauspielerin und Sängerin gewann den Preis. Ein Jahr später wurden sie ein Paar. Im Oktober 2025 folgte die Verlobung, die sie jedoch zunächst für sich behielten. Erst im Januar 2026 machten sie die Neuigkeit offiziell bekannt.

Seitdem haben sich die beiden zu ihrer Verlobung öffentlich nur dosiert geäußert. Dove betonte, dass sie bestimmte Dinge lieber privat halten möchte. Der Musiker Damiano ist als Frontmann der italienischen Rockband Måneskin bekannt, mit der er unter anderem den Eurovision Song Contest 2021 gewann und anschließend internationale Bekanntheit erlangte. Dove wiederum wurde durch ihre Rolle in der Disney-Produktion "Descendants" und "Liv und Maddie" zum Star und hat sich seither auch als Sängerin einen Namen gemacht.

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Getty Images Dove Cameron und Damiano David, Met Gala 2024

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Getty Images Dove Cameron und Damiano David 2026

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Getty Images Dove Cameron beim "56 Day"-Q&A des 14. SCAD TVfest in Atlanta, 6. Februar 2026