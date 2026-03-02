Kein Disney-Teenager mehr: Dove Cameron kontert Kritiker

Dove Cameron (30) macht unmissverständlich klar, dass sie längst kein Disney-Teenager mehr ist – und lässt dabei ihre Kritiker auflaufen. In einem neuen Interview mit dem Hollywood Reporter spricht die Schauspielerin und Sängerin offen darüber, dass viele sie noch immer als platinblonde 19-Jährige aus "Liv und Maddie" oder den "Descendants"-Filmen im Kopf haben, obwohl sie inzwischen Anfang dreißig ist und in der erotischen Prime-Video-Serie "56 Days" eine deutlich erwachsenere Rolle spielt. "Es wird immer viele Menschen geben, die meinen Namen hören und an mich denken, als ich 19 war, platinblond und in die Kamera gelächelt habe", erklärt Dove und stellt klar, dass sie es "total bizarr" fände, mit 30 noch genauso zu sein wie mit 18.

Besonders auf TikTok stolpert die Musikerin immer wieder über Clips, in denen Nutzer behaupten, sie habe früher bei Disney einen besonderen Funken gehabt, der heute verschwunden sei. Das sieht Dove ganz anders. "Leute, bitte, der Unterschied ist buchstäblich nur ein bisschen Haarfarbe und dass ich jetzt 30 bin. Das ist alles. Ich bin genau dieselbe Person", betont sie im Gespräch mit dem Hollywood Reporter. Einen dramatischen Befreiungsschlag aus ihrem Disney-Image habe es nie gegeben. Statt mit einem Skandalmoment "erwachsen" zu werden, habe sie sich bewusst dagegen entschieden, ihr altes Publikum wachrütteln zu wollen. Stattdessen verließ sie nach Vertragsende die Kindersender-Welt, begann, eigene Songs zu schreiben und ließ ihre Karriere Schritt für Schritt mit ihr mitwachsen.

Dass viele sie trotzdem weiterhin als ewiges Kinderstar-Gesicht abspeichern, nimmt Dove gelassen. Sie sehe die alten Serien und Filme als kostbare Erinnerungen, die für die Zuschauer oft mit ihrer eigenen Kindheit verknüpft seien. Diese Wahrnehmung wolle sie niemandem nehmen – sie müsse nur selbst nicht mehr in dieser Rolle verharren. Die Künstlerin betont, dass sie kein Bedürfnis habe, alle auf "denselben Stand" zu bringen, um sich gut zu fühlen. Ihre eigene Realität sei längst eine andere, auch geprägt von tiefen Erfahrungen aus ihrer Vergangenheit, über die sie in Interviews schon offen gesprochen hat.

Getty Images Dove Cameron bei der Premiere der Serie "56 Days" im Hammer Museum in Los Angeles

Getty Images Dove Cameron beim "56 Day"-Q&A des 14. SCAD TVfest in Atlanta, 6. Februar 2026

Dove Cameron in der Serie "Liv und Maddie"