So unromantisch begann die Liebe von Dove Cameron & Damiano

Süßer geht es kaum: Sängerin Dove Cameron (30) und Måneskin-Frontmann Damiano David (27) schweben im absoluten Liebesglück. Doch wie die "Descendants"-Darstellerin nun im Podcast "Call Her Daddy" verriet, war ihr erster Kontakt alles andere als ein romantisches Highlight. Das Paar traf sich erstmals bei den MTV VMAs 2022, wo beide in derselben Kategorie nominiert waren. Damiano hinterließ damals jedoch keinen guten Eindruck bei seiner heutigen Verlobten: "Er hat mich kaum angeschaut und wirkte gar nicht freundlich." Wie sich später herausstellte, hatte der Rocker zu diesem Zeitpunkt privat schwer zu kämpfen – Dove hingegen dachte einfach nur: "Der Typ kann mich echt nicht leiden!"

Erst ein Jahr später, bei den VMAs 2023, folgte der Wendepunkt, der laut Dove direkt aus einer "Fanfiction" stammen könnte. Beide waren mittlerweile Single und emotional an einem besseren Punkt in ihrem Leben angekommen. Damiano stellte sich der Künstlerin einfach noch einmal neu vor und lud sie spontan zu seinem Konzert im Madison Square Garden ein. Von da an ging alles ganz schnell: "Dann sind wir einfach zusammengekommen und jetzt sind wir verlobt", schwärmte die 30-Jährige. Die Gerüchte, dass sie sich über Instagram-DMs kennengelernt hätten, räumte sie damit endgültig aus dem Weg – bei den beiden funkte es ganz klassisch und "unschuldig" offline.

Rückblickend ist Dove Cameron überzeugt, dass das Timing ihrer Liebe absolut perfekt war. Hätten sie sich früher gedatet, wäre die Beziehung vermutlich gescheitert, da auch sie eine "düstere Phase" durchmachte und zu Beginn ihrer Bekanntschaft nicht gut drauf war. "Ich wollte nicht angefasst werden und niemanden an mich heranlassen", gab sie offen zu. Heute sind diese Zeiten zum Glück vorbei: Das Paar genießt sein gemeinsames Leben in vollen Zügen. Dove hat sogar schon verraten, wie der Antrag ablief – die Fans dürfen sich also sicher bald auf weitere Details zur anstehenden Traumhochzeit freuen!

Anzeige Anzeige

Getty Images Dove Cameron und Damiano David 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Dove Cameron und Damiano David, Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Dove Cameron und Damiano David bei der Pre-Grammy Gala 2024