Dove Cameron und Damiano David bestätigen ihre Verlobung

Nachdem bereits im Oktober ein auffälliges Schmuckstück am Finger von Dove Cameron (29) gesichtet wurde, machen die Schauspielerin und der Sänger Damiano David (26) es nun offiziell: Mit einem Instagram-Post bestätigen sie ihre Verlobung! "Das Beste daran, am Leben zu sein", schreibt Dove zu einer Bilderreihe, auf der sie eng umschlungen mit ihrem Partner posiert. Dazu ergänzt sie nicht nur ein Ring-Emoji, sondern hält ihren Verlobungsring auch deutlich sichtbar in die Kamera.

Überglücklich strahlen die beiden sich an und lassen keinen Zweifel daran, dass sie sich sehr sicher sind, den Rest ihres Lebens miteinander verbringen zu wollen. Zur selben Zeit, als die beiden Stars in Sydney gesichtet wurden und die Verlobungsgerüchte anheizten, feierten sie ihr zweijähriges Jubiläum. Auch daran ließ die Disney-Darstellerin ihre Fans auf Social Media teilhaben. Zu einer niedlichen Bilderreihe von mehreren Aufnahmen des Pärchens schrieb sie: "Die besten zwei Jahre meines Lebens. Ich muss mindestens einmal pro Woche vor Rührung weinen, weil das Leben mit dir so schön geworden ist. Ich liebe dich auf eine Art, die Worte nie ausdrücken können."

Ihre Beziehung machten der "Descendants"-Star und der Musiker im Februar 2024 öffentlich, nachdem schon einige Spekulationen über eine Verbindung zwischen ihnen die Runde gemacht hatten. Später verriet Dove, dass sie sich das erste Mal bei den VMAs im Jahr 2022 gesehen hatten. Daraufhin lud er sie im September 2023 zum Konzert seiner Band Måneskin ein. "Dann hat er mich zur After-Party eingeladen und dann wurde daraus 'Lass uns essen gehen, um 20:00 Uhr in diesem Restaurant.' Er war immer sehr offen mit seinen Absichten. Er ist wie ein Gentleman aus den 50ern", erinnerte sie sich im Gespräch mit Cosmopolitan.

Instagram / dovecameron Dove Cameron und Damiano David

Instagram / dovecameron Dove Camerons Verlobungsring im Detail

Getty Images Dove Cameron und Damiano David, Met Gala 2024