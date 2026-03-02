Dove Cameron will Verlobung mit Damiano David privat halten

Dove Cameron (30) hat sich bei den Actor Awards 2026 am 1. März in Los Angeles zu ihrer Verlobung mit Måneskin-Sänger Damiano David (27) geäußert – und erklärt, warum sie künftig weniger darüber sprechen möchte. "Ich versuche, um ehrlich zu sein, weniger darüber zu reden", verriet die Schauspielerin gegenüber Justin Sylvester von "Live From E!" auf dem roten Teppich der Veranstaltung. Die 30-Jährige begründete ihre Entscheidung damit, dass sie und der Musiker anfangs so aufgeregt gewesen seien, dass sie viel über ihre Verlobung gesprochen hätten. Doch jetzt habe sie das Gefühl, dass sie einige Details lieber für sich behalten möchte.

Trotz ihrer Zurückhaltung gab Dove ein kleines Update zu ihrem Leben seit dem Antrag des 27-Jährigen. "Es war wunderschön. Es ist surreal", schwärmte sie auf dem roten Teppich. Zuvor hatte die "Descendants"-Darstellerin bereits Einblicke in die Beziehung mit Damiano gegeben und betont, wie sehr das Paar seine Privatsphäre schätze. "Wir genießen es wirklich, ein normales Paar zu sein. Wir sind wirklich ziemlich privat", erklärte sie im März vergangenen Jahres gegenüber der E! News-Sendung "The Rundown".

Dove und Damiano hatten ihre Verlobung vor knapp zwei Monaten mit einem Instagram-Post offiziell gemacht, nachdem bereits im Oktober ein auffälliger Ring an ihrem Finger gesichtet worden war. Für die Schauspielerin hat der Sänger ihr Verständnis von Liebe und Beziehungen komplett verändert. "Ich lernte meinen jetzigen Partner kennen, der mir all die Möglichkeiten aufzeigte, die sich mir boten – welche Rolle ich spielen konnte, welche Figur ich haben konnte und trotzdem dafür gefeiert zu werden", erzählte sie im Februar gegenüber Billboard. Die Beziehung zu Damiano sei ein Licht in ihrem Leben gewesen, das sie sowohl persönlich als auch beruflich inspiriert habe.

Getty Images Dove Cameron und Damiano David 2026

Getty Images Dove Cameron bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles

Instagram / dovecameron Dove Cameron und Damiano David