Dove Cameron und ihr Damiano David sollen sich verlobt haben

Die Schauspielerin Dove Cameron (29) und der Sänger Damiano David (26) haben offenbar ihre Liebe auf die nächste Stufe gehoben, denn die beiden sollen sich laut dem Portal TMZ kürzlich verlobt haben. Frisch aus Sydney, Australien, gibt es jetzt Fotos des Paares, auf denen Dove ihren beeindruckenden – vermeintlichen – Verlobungsring trägt. Die beiden, ganz in Schwarz gekleidet, wurden Arm in Arm gesehen, wobei Dove überglücklich wirkte und vor Verliebtheit strahlte. Damiano hingegen zeigte sich gewohnt lässig, sogar mit Zigarette im Mund.

Erst vor Kurzem hatten die beiden Turteltauben ihr zweijähriges Jubiläum mit einem liebevollen Instagram-Post gefeiert und damit einen weiteren Einblick in ihre Beziehung gegeben. Auf den neuen Fotos wirkt das Duo vertraut, synchron gekleidet und ganz aufeinander fokussiert. Ihre angebliche Verlobung scheint aktuell der natürliche nächste Schritt in ihrem gemeinsamen Weg zu sein. Konkrete Details von den beiden selbst gibt es bislang keine, doch die Bilder aus Sydney lassen wenig Raum für Zweifel.

Dove und Damiano haben im Februar 2024 erstmals offiziell ihre Beziehung öffentlich gemacht, nachdem zuvor Spekulationen bereits die Runde gemacht hatten. Ihre Liebe füreinander verbindet nicht nur die Welt des Films und der Musik, sondern zeigt auch, wie stark sie als Paar gewachsen sind. Während Dove anfangs zögerlich war, sich Öffentlichkeit und Fans gegenüber zu öffnen, scheinen sie und der Rockstar inzwischen ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen. Für beide könnte die Verlobung ein weiteres aufregendes Kapitel in ihrem Leben und ihrer Beziehung einläuten.

Getty Images Damiano David und Dove Cameron im Juni 2024

Getty Images Dove Cameron und Damiano David bei der Pre-Grammy Gala 2024

Getty Images Dove Cameron und Damiano David, Met Gala 2024