Neue Details: Dove Cameron hat sich ungeschminkt verlobt

Dove Cameron (30) hat neue, sehr intime Details zu ihrer Verlobung verraten – und die haben nichts mit rotem Teppich oder perfektem Glam zu tun. Die Schauspielerin und Sängerin wird den Måneskin-Frontmann Damiano David (27) heiraten, mit dem sie seit mehr als zwei Jahren liiert ist. Wie Dove jetzt im Gespräch mit dem Modemagazin Vogue erzählt, machte der 27-Jährige ihr den Antrag bereits im Oktober – ganz privat, zu Hause und ohne jede Vorahnung ihrerseits. Statt Abendrobe und Profi-Make-up trug der "Descendants"-Star nur ein großes T-Shirt, hatte leicht nasse Haare und war komplett ungeschminkt, als Damiano um ihre Hand anhielt.

Dabei ist die Verlobung in dieser puren Version fast schon ein kleiner Stilbruch für Dove, die sich selbst als "Beauty Chamäleon" bezeichnet. Im Interview schwärmt sie von ihrem Faible für wechselnde Looks und verrät, dass sie ihr Gesicht normalerweise selten ohne Eyeliner zeigt. "Ihr werdet mich niemals ohne Eyeliner aus dem Haus gehen sehen", erklärt sie in dem Gespräch und lacht. Für die offiziellen Verlobungsfotos, die während eines Neujahrsurlaubs von Freunden geschossen wurden, setzte sie dann doch wieder auf ihren Signature-Look: rotes Kleid, dramatischer Lidstrich und perfekt inszenierter Glam. Der eigentliche Moment des Antrags war jedoch das komplette Gegenteil – reduziert, intim und frei von jeder Beauty-Inszenierung.

Auch für ihre Hochzeit will Dove sich von gängigen Schönheitsidealen lösen und setzt lieber auf einen Look, der sich wirklich nach ihr selbst anfühlt. Gegenüber Vogue betont sie, dass sie an ihrem großen Tag nicht klassisch wie eine Braut aussehen möchte: Zarte Goldtöne, kaum Lidschatten und ein bisschen Mascara lassen sie nach eigenen Worten eher so wirken, als würde sie "für jemand anderen performen". Stattdessen liebäugelt die Sängerin mit verwischtem Make-up, das aussieht, als hätte sie den Lidstrich selbst etwas vermasselt. Privat zeigt sich Dove immer wieder als jemand, der gerne mit Identität, Haarfarben und Looks spielt, aber in engen Momenten mit Damiano offenbar die ungeschminkte Version von sich selbst zulässt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dove Cameron und Damiano David bei der Pre-Grammy Gala 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / dovecameron Damiano David und Dove Cameron

Anzeige Anzeige

Instagram / dovecameron Dove Camerons Verlobungsring im Detail