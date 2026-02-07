Dove Cameron enthüllt traumatische Erfahrung ihrer Kindheit

Dove Cameron (30) hat in einer neuen Folge des Podcasts "Call Her Daddy" über eine der prägendsten und tragischsten Erfahrungen ihrer Kindheit gesprochen. Die Schauspielerin und Sängerin erinnert sich an den Mord an ihrer besten Freundin Hayley, die im Alter von neun Jahren von ihrem eigenen Vater getötet wurde. Dove war acht Jahre alt, als sie die schockierende Nachricht erhielt. Während sie krank zu Hause blieb, hörte sie zufällig ein Telefonat ihrer Eltern mit der Kindergartenleiterin. Diese erklärte, dass Hayley und ihre Schwester von ihrem Vater, der sich anschließend selbst das Leben nahm, getötet wurden. "Es war so unmöglich zu verarbeiten", beschreibt Dove ihre Gefühle.

In dem Interview schildert Dove auch, wie stark sie diese Erfahrung geprägt hat. Sie erinnert sich daran, wie sie damals gemeinsam mit ihren Eltern tagelang kaum das Bett verlassen konnte. Versuche, ihr mit einer Therapie zu helfen, blieben zunächst erfolglos, da die damalige Disney-Darstellerin tief verstört war von dem Gedanken, dass jemand, den sie so gut zu kennen glaubte, zu einer solchen Tat imstande war. "Es hat mein Leben für immer verändert", gesteht Dove und fügt hinzu, dass sie noch heute unter den psychischen Nachwirkungen leide.

Dove, bekannt geworden durch Serien wie "Liv und Maddie", hat sich in der Vergangenheit immer wieder offen zu ihren emotionalen Herausforderungen geäußert. Neben dem Verlust ihrer Freundin musste sie als Teenager auch den Suizid ihres eigenen Vaters verkraften, kurz bevor sie in Hollywood durchstartete. In einem vergangenen Interview beschrieb sie, wie schwierig es war, als 15-Jährige gleichzeitig Trauer und den Druck der Öffentlichkeit zu bewältigen. Von persönlichen Verlusten gezeichnet, hat sie sich jedoch dazu entschieden, diese Erfahrungen offen zu teilen, um andere zu inspirieren und Aufmerksamkeit für psychische Gesundheit zu schaffen.

Getty Images Dove Cameron 2026

Getty Images Dove Cameron und Damiano David 2026

Getty Images Dove Cameron im März 2025

