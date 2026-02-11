Dove Cameron offenbart: Telefongespräche machen ihr Angst

Dove Cameron (30) hat in einem offenen Gespräch enthüllt, warum sie bis heute Telefonate meidet. Die Schauspielerin und Sängerin erfuhr als Teenager per Anruf vom Tod ihres Vaters. Im Podcast "Call Her Daddy" sagte Dove, dass sie daher "große Telefonangst" habe. Sie schilderte, wie sie mit 15 Jahren in Los Angeles lebte, als eine Familienfreundin anrief und Dove bat, ihrer Mutter auszurichten, dass sie sie zurückrufen soll. Kurz darauf kam die Mutter nach Hause, wählte die Nummer – und beide erfuhren, dass ihr Vater Phil "nicht mehr bei uns ist". Seitdem löst schon das Klingeln eines Telefons bei der Künstlerin Unbehagen aus.

Dove beschrieb den Moment als totalen Kontrollverlust. "Ich hatte eine Panikattacke", sagte sie im Gespräch mit Podcast-Host Alex Cooper (31). Sie rannte aus dem Zimmer, bekam kaum Luft und verfiel in einen instinktiven Ausnahmezustand. "Du bist entweder im Kampf-, Flucht- oder Erstarrungsmodus", sagte sie und ergänzte: "Du hast das Gefühl, als würdest du deine Seele auskotzen – ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll." Dove erzählte weiter, dass nicht nur die Nachricht vom Tod ihres Vaters, sondern "alle drei großen Verluste" in ihrem Leben – sie verlor auch zwei enge Freundinnen – per Anruf zu ihr gelangten. Daraus habe sich ihre Telefonangst entwickelt.

In früheren Gesprächen, unter anderem mit dem Magazin People, hatte Dove davon berichtet, wie sie sich jahrelang in die Arbeit stürzte und erst später begann, alte Wunden aufzuarbeiten. "Ich musste auf den Dachboden all der Sachen gehen, mit denen ich mich nicht auseinandergesetzt hatte, sie durchsehen, anschauen und zu Papier bringen. Das war wirklich, wirklich gut für mich als Mensch", sagte sie. Vor allem die Arbeit an ihrem Debütalbum half ihr dabei, belastende Themen aktiv aufzuarbeiten. Auf ihre Familie und ihre Freunde konnte sie bei ihrem "emotionalen Frühjahrsputz" ebenfalls zählen. Sie gaben ihr das Gefühl, nicht allein mit ihren Erinnerungen an ihren Vater und die verlorenen Freunde zu sein. Auf diesen Rückhalt und auf die Unterstützung ihres Verlobten, Singer-Songwriter Damiano David (27), kann Dove bauen – auch bei der Bewältigung ihrer Telefonangst.

Getty Images Dove Cameron 2026

Getty Images Dove Cameron im März 2025

Getty Images Dove Cameron bei den Kids' Choice Awards 2023