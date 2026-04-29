"Schizoverhalten": Joanna rechnet mit Henna Urrehman ab

Joanna Lamprianidou hat auf Instagram gegen ihre einstige Freundin Henna Urrehman ausgeteilt und dabei öffentlich erklärt, warum die beiden keine Freundinnen mehr sind. Der Grund ist offenbar pikant: Joanna wirft Henna vor, sich mit ihrem Ex Calvin Steiner eingelassen zu haben. Alle drei sind derzeit gemeinsam in der Sendung Match My Ex zu sehen. In ihrem Statement schreibt Joanna: "Henna hat mir vor ein paar Wochen eine Nachricht geschrieben, in der sie sich bei mir entschuldigt und mir sagt, dass sie mich vermisst. Was sie aber dann noch vergessen hat, mir zu erzählen, ist, dass sie Calvin ihre Zunge in den Hals gesteckt hat."

Die Entschuldigung von Henna nahm Joanna eigenen Aussagen zufolge dennoch nicht an. Zwar sei es ihr gegenüber stark gewesen, auf sie zuzukommen, doch von einem echten Neustart der Freundschaft will die Reality-TV-Bekanntheit nichts wissen. Sie bezeichnet das Verhalten ihrer ehemaligen Freundin als "Schizoverhalten" und kommentiert es mit den Worten: "Peinliche Bubble. Ich würde auch auswandern wollen mit so einem Schizoverhalten." Und auch in Bezug auf Calvin macht Joanna deutlich, dass ihr das Geschehene auf seiner Seite weniger ausmache als das Verhalten von Henna: "Mir ist das egal, was von seiner Seite war, mir ist eher wichtig, was von ihrer Seite war."

Joanna machte in einem weiteren Instagram-Statement außerdem klar, wie es aktuell zwischen ihr und Calvin steht. "Ich habe zu diesem Thema lange nichts gesagt, aber irgendwie möchte ich nicht mehr ruhig bleiben." Sie betonte auch, dass "Match My Ex" schon vor dem ganzen Hin und Her gedreht worden sei: "Wir sind getrennte Wege gegangen, das ganze Hin und Her habt ihr alle mitbekommen gehabt und 'Match My Ex' wurde vor dem Ganzen gedreht." Trotz allem fand sie versöhnliche Worte: "Ich bin ihm nichts mehr schuldig und er ist mir auch nichts mehr schuldig. Wir haben beide Fehler beigetragen. Trotzdem wünsche ich ihm alles Gute."

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / joanna.majolie, Joyn Collage: Joanna Lamprianidou und Henna Urrehman, Realitystars

Anzeige Anzeige

CH Media Entertainment Calvin Steiner, "Match My Ex"-Kandidat

Anzeige Anzeige

CH Media Entertainment Joanna Lamprianidou in "Match My Ex"