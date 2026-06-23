Fans feiern es: Laura Abla feuert Dani Olmo bei WM-Spiel an

Beim WM-Spiel der spanischen Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien war Barcelona-Star Dani Olmo (28) auf den Rängen nicht allein: Seine Freundin Laura Abla war erstmals bei einem WM-Spiel live dabei, um ihn zu unterstützen. Für die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Laura Schmitt heißt, war es ein besonderer Moment – und den kündigte sie vorab auf TikTok an: "Für mich voll das besondere Spiel, weil ich sehe zum ersten Mal [Dani Olmo] auf Weltmeisterschaftsrasen kicken. So, dass ich auch im Stadion bin. Das macht mich natürlich schon stolz, deshalb trage ich auch ein Trikot – aber wirklich geil gestylt."

Und das Outfit lieferte sie. Auf der Tribüne erschien die Influencerin in einem Spanien-Trikot mit der Nummer zehn, das extra auf sie zugeschnitten wurde. Dazu kombinierte Laura eine graue Jeans und eine Chanel-Kette, die Karl Lagerfeld (†85) einst für die WM 1998 entworfen hatte. Auf Instagram teilte sie ihren Look mit ihren Followern – und die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. "Schönste Cheerleaderin", "Wahnsinn" und "Wie kann man so gut aussehen?" schrieben Fans in die Kommentarspalte. Auch Dani meldete sich dort und hinterließ ein Sonnen-Emoji.

Laura ist auf Instagram mit rund 394.000 Followern und auf TikTok mit 464.000 Abonnenten aktiv, wo sie regelmäßig Beauty- und Lifestyle-Beiträge teilt. Außerdem hostet sie gemeinsam mit YouTuber Ceddo den Podcast "Ziemlich beste Fremde". Ihre Beziehung mit dem Fußballstar machte sie zu Neujahr 2024 mit einem gemeinsamen Foto auf Social Media öffentlich. In einer Podcast-Folge schwärmte sie von ihm: "Es ist meine erste gesunde Beziehung. Er ist so ein toller Mensch, dass ich es nicht fassen kann. Er ist etwas ganz, ganz Besonderes. Es ist, als wäre ich mit meinem besten Freund zusammen."

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Instagram / lauraabla Laura Abla, Juni 2026

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Instagram / lauraabla Laura Abla, Juni 2026

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Getty Images Dani Olmo und Laura Abla beim Ballon d'Or 2024