Auffälliger Ring: Sind Laura Abla und Dani Olmo verlobt?

Spanien ist Fußball-Weltmeister – und möglicherweise hat der Triumph für Influencerin Laura Abla gleich doppelten Grund zum Feiern gegeben. Am 19. Juli sorgte Ferran Torres im WM-Finale gegen Argentinien mit dem entscheidenden 1:0 in der Verlängerung für den Jubel der spanischen Fußballfans. Im Stadion mittendrin: Laura Abla, die Freundin von Spaniens Nationalspieler Dani Olmo (28). Kurz nach dem Abpfiff teilte sie auf Instagram ein Foto, das sie zusammen mit Dani und dem WM-Pokal auf dem Spielfeld zeigt – und dabei fiel vielen Fans sofort etwas auf: An ihrem rechten Ringfinger blitzte ein auffällig großer Ring hervor.

Seitdem spekulieren die Fans in den Kommentaren wild über eine mögliche Verlobung. Ring-Emojis, Glückwunschnachrichten und Kommentare wie: "Double win!", "Mr. & Mrs. World Champion" oder "Der Ring!!! Ahhh" häufen sich unter dem Beitrag. Noch mehr Zündstoff lieferte Dani Olmo selbst: Der Fußballer kommentierte das Foto seiner Freundin mit dem einzigen Wort "Forever." Eine offizielle Bestätigung einer Verlobung steht bislang jedoch aus.

Laura hatte bereits während des Finales ihre Emotionen offen mit ihrer Community geteilt und sich nach dem Schlusspfiff mit Tränen in den Augen gezeigt – die Influencerin bezeichnete sich dabei selbst als "Heulsuse". Dass sie so öffentlich zu Dani steht, ist nicht selbstverständlich: Während der EM 2024 war sie für ihren Support für die spanische Nationalmannschaft massiv angefeindet worden. Das Paar ist seit 2024 offiziell zusammen. Laura hat auf Instagram knapp 500.000 Follower, denen sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben gewährt.

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Instagram / lauraabla Dani Olmo und seine Freundin Laura Abla feiern die Weltmeisterschaft.

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Instagram / lauraabla Laura Abla, Juni 2026

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Getty Images Dani Olmo und Laura Abla beim Ballon d'Or 2024