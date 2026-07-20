"Heulsuse": Dani Olmos Freundin Laura Abla feiert WM-Sieg

Spanien ist Fußball-Weltmeister! Das Team setzte sich im Finale gegen Argentinien durch und holte damit seinen zweiten WM-Titel überhaupt. Für Dani Olmo (28) ist es der erste ganz große Triumph seiner Karriere – und auch für seine Freundin Laura Abla war das Finale im Stadion ein emotionaler Moment der Extraklasse. Die Influencerin, die fast 500.000 Follower auf Instagram hat, ließ ihre Community an jedem einzelnen Augenblick teilhaben. Kurz nach dem Abpfiff zeigte sich die 27-Jährige in Tränen aufgelöst und teilte auf Instagram ein Video, das Szenen vom Rasen und von der Tribüne zeigt – betitelt mit einem selbstironischen "Heulsuse".

Zu dem Video schrieb Laura dazu: "Und auf einmal ist mein Mitbewohner Weltmeister?" Auf Social Media bezeichnet sie Dani scherzhaft als "MB", was für Mitbewohner steht – denn das Paar lebt gemeinsam in Barcelona. Neben dem emotionalen Clip veröffentlichte sie außerdem ein Foto, das die beiden gemeinsam auf dem Spielfeld zeigt. Dani küsst sie darauf auf die Stirn, beide halten den Pokal in den Händen. Dazu schrieb Laura schlicht "Du" und "für immer". Laut t-online sind die beiden seit 2024 offiziell ein Paar.

Dass Laura im Laufe des Turniers zu einer echten Sympathiefigur im Netz geworden ist, überraschte viele. Auf TikTok hatten zuletzt unzählige Fans geschrieben, sie würden im Finale für Spanien mitfiebern – einzig und allein, weil sie der Influencerin den Triumph gönnten. In ihrem Podcast "Ziemlich beste Fremde" schwärmte Laura bereits von ihrem Freund: "Er ist so ein toller Mensch, dass ich es nicht fassen kann. Er ist etwas ganz, ganz Besonderes. Es ist, als wäre ich mit meinem besten Freund zusammen", so die gebürtige Deutsche. Vor ihrer Beziehung mit Dani war sie verheiratet und lebte zeitweise in der Türkei. Seit 2023 ist sie geschieden.

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Instagram / lauraabla Dani Olmo und seine Freundin Laura Abla feiern die Weltmeisterschaft.

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Instagram / lauraabla Laura Abla, Juni 2026

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Getty Images Dani Olmo und Laura Abla beim Ballon d'Or 2024