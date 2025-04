Laura Abla und Dani Olmo feiern zweijähriges Liebesglück

Laura Abla und Dani Olmo (26) blicken auf zwei Jahre voller Liebe zurück und haben dieses besondere Jubiläum am Wochenende auf Instagram gefeiert. Die Social-Media-Ikone teilte einen charmanten Beitrag mit ihren Followern, der eine Reihe von vertrauten Momenten zwischen ihr und ihrem Partner zeigt. Dazu schrieb sie: "Juhu! Jahresvertrag verlängert. Zwei Jahre mit meinem besten Freund, meinem Liebsten und Seelenverwandten." Auch Dani, der als spanischer Profi-Fußballer bekannt ist, ließ es sich nicht nehmen, sein Liebesglück online zu zelebrieren. Mit den Worten "Es war vorherbestimmt" unter seinem eigenen Beitrag zeigte er, wie viel ihm die Beziehung bedeutet.

Gerade Laura, die ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr privates Leben liefert, schwärmte schon früher immer wieder von ihrem Partner. Im Podcast "Ziemlich beste Fremde", den sie mit ihrem Kollegen Ceddo betreibt, meinte sie: "Er ist so ein toller Mensch, dass ich es nicht fassen kann. Er ist etwas ganz, ganz Besonderes. Es ist, als wäre ich mit einem besten Freund zusammen." Dabei hielt sie ihre "erste gesunde Beziehung" bis Januar 2024 größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – erst dann zeigte sie ihn erstmals auf ihrer Plattform. Mittlerweile lebt sie in Barcelona, wohin sie für Dani ausgewandert ist.

In Sachen Liebe läuft für Laura alles ziemlich gut – offensichtlich ist sie sehr glücklich. Doch auch ihre Karriere bekam in diesem Jahr neuen Schwung. Schon sehr lange ist sie erfolgreiche Influencerin und Podcasterin – seit Anfang des Jahres darf sie sich allerdings auch offiziell Model nennen. Im Februar legte sie bei der Fashion Week in Berlin ihr großes Laufsteg-Debüt hin: Für Designerin Marina Hoermanseder stolzierte sie in einem rosafarbenen Kleid über den Catwalk. Das Oberteil des Kleides war über und über mit Legosteinen besetzt, während sich der herzförmige Rock aus Unmengen an Plastikblumen zusammensetzte.

Instagram / lauraabla Laura Abla und Dani Olmo

Getty Images Laura Abla bei der Berliner Fashion Week, 2025

