Zu busy: Laura Abla verpasst ersten Titel ihres Partners

Dani Olmo (27) und dem FC Barcelona steht eine wilde Meisterschaft bevor: Doch die Liebste des Fußballers, Laura Abla, wird diesen besonderen Moment nicht im Stadion miterleben können. Die Influencerin ist selbst beruflich zu eingespannt, wie sie nun in ihrem Podcast "Ziemlich beste Fremde" verrät: "Nachdem ich in New York war, fliege ich nach Cannes. Deswegen verpasse ich auch leider das letzte oder vorletzte Spiel, bei dem sich in der Tabelle der La Liga etwas ergeben könnte." Etwas ärgerlich ist das Ganze schon – immerhin könnte es Danis erster Titel mit dem spanischen Verein sein.

Doch Laura versucht, es mit Humor und Gelassenheit zu nehmen: "Shit happens. Ich bin eine schlechte Spielerfrau, das hat mir auch eine Freundin gesagt." Doch sie macht auch deutlich, dass sie an ihre berufliche Laufbahn denken muss. "Ich muss auch an meiner eigenen Karriere arbeiten. Wenn ich auf der Tribüne sitze, kann ich nicht an meiner eigenen Karriere arbeiten", stellt Laura klar. Die Reise nach Cannes ist für sie der nächste – wenn auch etwas nervenaufreibende – Schritt. "Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, ich bin scheiße nervös. Es ist wild", gibt sie weiter ehrlich zu.

Zuletzt nahm Lauras Karriere mächtig Fahrt auf: Im Februar feierte sie beispielsweise ihr Debüt auf der Berliner Fashion Week. Und so wie sie ihren Dani unterstützt, stärkt er ihr ebenfalls den Rücken. Die beiden sind bereits seit zwei Jahren unzertrennlich – erst im April zelebrierten sie ihr Pärchen-Jubiläum. "Juhu! Jahresvertrag verlängert. Zwei Jahre mit meinem besten Freund, meinem Liebsten und Seelenverwandten", schwärmte Laura damals zu einigen süßen Schnappschüssen auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauraabla Laura Abla im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Schmitt, Juli 2024

Anzeige Anzeige