Schmerzhaft: Laura Abla verletzt sich im Urlaub die Füße

Laura Abla teilte kürzlich ein schmerzhaftes Urlaubserlebnis mit ihren Fans. Während eines Aufenthalts an der traumhaften Amalfiküste in Italien verletzte sie sich in einer Grotte in Positano. "Ich bin vom Boot runtergesprungen und in eine Höhle geschwommen. Da habe ich mich auf meine Füße gestellt. Dann war da ein Stein, und da habe ich mich voll verletzt. Das hat richtig doll geblutet", erzählt die Influencerin in ihrem Podcast "Ziemlich beste Fremde" und fügt hinzu: "Ich habe mich schwer verletzt. Ich habe mehrere tiefe, dicke Wunden an meinem Fuß. Es tut echt weh und ist echt tief."

Trotz der offenen Art ihrer Berichterstattung zeigt Laura die Verletzung nicht – und das aus einem bestimmten Grund. "Ich würde es zeigen, aber es ist leider an meinen Füßen", sagt sie augenzwinkernd und erklärt: "Und den Fuß-Content spare ich mir auf, wenn es nicht mehr läuft. Dann wollte ich nämlich Fußbilder verkaufen." Damit spielte sie auf die Nachfrage nach Fußbildern im Internet an, die besonders auf Plattformen wie "Onlyfans" für viele Menschen lukrativ sein können.

Laura lebt mit ihrem Freund Dani Olmo (27) in Barcelona, doch aufgewachsen ist sie in Norddeutschland. Trotz ihres glamourösen Lebens bleibt die Social-Media-Bekanntheit bodenständig und teilt offen ihren Alltag mit ihren Followern. Dabei zeigt die Influencerin in den sozialen Medien fast alles – vom romantischen Dinner auf einem Boot bis hin zu entspannten Wanderungen in der Natur.

