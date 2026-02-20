Keine kurzen Haare: Laura Abla hat ihre Community veräppelt

Laura Abla hat ihre Follower mit einer vermeintlich neuen Kurzhaarfrisur ganz schön an der Nase herumgeführt. Die Influencerin und Freundin von Fußballprofi Dani Olmo (27) hatte vor wenigen Tagen auf Instagram ihre angebliche Typveränderung präsentiert und dabei für großes Aufsehen gesorgt. Zu den Fotos, auf denen sie mit einem frechen Bob zu sehen war, schrieb die 27-Jährige: "New me und selbstbewusster denn je." Viele ihrer Fans feierten den mutigen Schnitt, andere zeigten sich überrascht über die radikale Veränderung, denn Laura war bisher eigentlich immer für ihre langen blonden Haare bekannt gewesen. Das Social-Media-Echo auf den neuen Look war entsprechend groß.

Jetzt hat Laura in einem YouTube-Video auf ihrem Kanal die Auflösung geliefert: Die Kurzhaarfrisur war nur ein Scherz. Wie sich in dem Clip herausstellt, setzte sie sich für die viralen Fotos lediglich eine Perücke auf, die aber so täuschend echt aussah, dass sie damit ihre gesamte Community hinters Licht führen konnte. "Einen kleinen Spaß erlaub' ich mir natürlich", erklärt die Influencerin in dem Auflösungsvideo. Dazu schreibt sie: "Ich weiß, der Prank war fies, aber ob abgeschnitten oder nicht: Ich rocke kurze Haare im Rahmen der Berlinale!"

Die gebürtige Ostfriesin hatte zuvor auf Social Media ihre vermeintliche Typveränderung inszeniert und in ihrer Story sogar Bilder vom angeblichen Friseurbesuch geteilt, auf denen abgeschnittene Haare auf dem Boden zu sehen waren. Die Social-Media-Persönlichkeit lebt gemeinsam mit ihrem Freund Dani in Barcelona. Der 27-jährige Fußballspieler stand früher für RB Leipzig auf dem Platz, bevor er zu seinem aktuellen Verein wechselte. Laura selbst ist als Model und Influencerin erfolgreich und unterhält ihre Community regelmäßig mit Einblicken in ihr Leben.

Instagram / lauraabla Laura Abla präsentiert ihre Kurzhaarfrisur

Instagram / lauraabla Laura Abla im April 2025

Getty Images Dani Olmo und Laura Abla beim Ballon d'Or 2024