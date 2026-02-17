Perücke oder echt? Laura Abla präsentiert Kurzhaarfrisur

Laura Abla, eine erfolgreiche Influencerin und Model, hat ihre Fans mit einer radikalen Typveränderung überrascht. Die gebürtige Ostfriesin, die für ihre langen, blonden Haare bekannt war, präsentierte am Samstag auf Social Media ihre neue Kurzhaarfrisur. In ihrer Story auf Instagram dokumentierte sie den Schritt von der schulterlangen Mähne zum frechen Pixie-Schnitt mit Bildern vom abschließenden Schnitt und einem Haufen abgeschnittener Haare auf dem Boden. Auf TikTok ließ sie ihre Anhänger wissen: "New me und selbstbewusster denn je."

In Zusammenarbeit mit einem schwedischen Modeunternehmen entschied sich Laura für diesen mutigen Look. Nicht nur ihr Freund Dani Olmo (27), ein bekannter Fußballstar beim FC Barcelona, zeigte mit einem Emoji-Kommentar, dass er begeistert ist. Auch prominente Namen wie Stefanie Giesinger (29), Daniela Djokic, Romina Palm (26) und Leyla Heiter (29) zeigten sich beeindruckt. Letztere fragte, ob es überhaupt etwas gebe, das Laura nicht steht. Die Typveränderung scheint ein voller Erfolg zu sein, insbesondere da es nicht das erste Mal ist, dass Laura mit ihrem Stil experimentiert – zuletzt sorgten bleich-blonde Augenbrauen aus einem früheren Fotoshooting für Aufsehen, wie Tag24 berichtet.

Laura lebt gemeinsam mit Dani Olmo in Barcelona und nutzt ihre große Online-Reichweite nicht nur zur Präsentation von Mode und ihrer Arbeit als Model, sondern auch für ihren eigenen Podcast, der sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Ihre neue Frisur könnte auch ein Symbol für den aktuellen Aufschwung in ihrer Karriere sein: Abseits von Instagram sieht man sie zunehmend auf Laufstegen großer Modeschauen, wie der Berliner Fashion Week, oder auf den Covern von Modezeitschriften. Die neue Frisur ist ein weiterer Schritt in ihrer Entwicklung und unterstreicht ihre Strahlkraft als Trendsetterin.

Instagram / lauraabla Laura Abla, Influencerin

Instagram / lauraabla Laura Abla präsentiert ihre Kurzhaarfrisur

Instagram / lauraabla Laura Abla im Juni 2024