Wegen Laura Abla: Deutsche Fans drücken Spanien die Daumen

Kurz vor dem großen Finale der Fußball-WM zwischen Spanien und Argentinien hat sich im Netz ein absolut ungewöhnliches Phänomen entwickelt: Plötzlich drückt halb Deutschland der spanischen Nationalmannschaft die Daumen – und das liegt ausnahmsweise mal nicht an den Geniestreichen von Wunderkind Lamine Yamal (19) und Co. Der wahre Grund für die plötzliche Begeisterung im Netz ist blond, kommt aus Deutschland und hat einen klangvollen Namen: Laura Abla. Die Influencerin ist die feste Freundin von Spaniens Mittelfeldstar Dani Olmo (28) und hat sich im Laufe des Turniers mit ihren Stadion-Looks zum absoluten Liebling auf Social Media verwandelt. Auf TikTok schreiben inzwischen unzählige junge Frauen, dass sie im Finale nur deshalb für Spanien sind, weil sie Laura den ganz großen Triumph von Herzen gönnen.

Was Laura in den Augen ihrer Community von der klassischen Spielerfrau unterscheidet? Während viele einfach nur ein Standardtrikot überwerfen, macht die Deutsche aus jedem einzelnen Stadionbesuch ein echtes Fashion-Statement. Mal tauchte sie im Shirt mit einem süßen Kinderfoto ihres Freundes auf, mal sorgte sie mit dem frechen Aufdruck "My Roommate Is a Ten – Literally" für kollektive Begeisterung im Netz. Dani nennt sie auf Social Media nämlich liebevoll ihren "Mitbewohner" (kurz "MB"). Doch neben den Outfits steht vor allem ein Accessoire im Fokus: ihre Chanel-Fußballkette. Die Fans betrachten das Schmuckstück mittlerweile als Spaniens persönlichen Glücksbringer. Die eiserne Regel lautete bisher: Immer wenn Laura die Kette trägt, gewinnt die Mannschaft. In den Kommentaren wird sie deshalb bereits inständig angefleht: "Laura, bitte nicht die Kette vergessen am Sonntag!"

Doch wie sehr der ganze Trubel und der emotionale Ausnahmezustand der Weltmeisterschaft inzwischen an ihren Kräften zehren, zeigt ein überraschend offener Clip, den die Influencerin frisch aus New York absetzte. Einen Tag vor dem großen Final-Showdown zeigte sich Laura im Netz komplett platt: "Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Wer sagt eigentlich, Spielerfrau sein ist nicht anstrengend?", gab sie erschöpft zu Protokoll. Genau für diese ungefilterte Ehrlichkeit und Nahbarkeit wird Laura von ihren Fans gefeiert. Sie bricht jedes Klischee – und im Netz hat sich die Hierarchie ohnehin längst verschoben. Viele User sind sich einig: Nicht sie ist hier die Spielerfrau, sondern Dani viel eher der "Ablamann".

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lauraabla Influencerin Laura Abla im Dallas Cowboys Stadium, Juli 2026

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Instagram / daniolmo Laura Abla und Dani Olmo, April 2025

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Instagram / lauraabla Laura Abla, Juni 2026