Himmlische Botschaft: Adam Sandler überrascht seine Frau

Zum 23. Hochzeitstag hat sich Adam Sandler (59) eine ganz besondere Überraschung für seine Frau Jackie Sandler (51) einfallen lassen. Der Schauspieler und Komiker ließ am Montag einen Himmelsschreiber über ihrem gemeinsamen Zuhause in Pacific Palisades in Südkalifornien aufsteigen, der die Botschaft "23 A liebt J" samt Herz an den Himmel schrieb. Auf Instagram zeigte Adam anschließend ein Foto der Aktion und richtete auch dort liebevolle Worte an seine Ehefrau. "Alles Gute zum 23. Hochzeitstag, mein Schatz. Ich liebe dich für immer", schrieb er zu dem Bild und machte den besonderen Tag für seine Fans sichtbar.

Die romantische Aktion kommt kurz nach einem Auftritt des Paares, der im Netz für Gesprächsstoff gesorgt hatte. Adam hatte Jackie Ende Mai bei der Premiere ihres Films "Office Romance" in Los Angeles begleitet. Während Jackie in einem schwarzen Glitzer-Minikleid über den roten Teppich lief, erschien Adam in einem lässigen Knicks-Hoodie und blauer Jogginghose. Dafür gab es in den sozialen Medien Kritik, weil manche seinen Look als unpassend empfanden. Wenig später zeigten sich die beiden aber wieder ganz entspannt gemeinsam in New York, wo sie bei zwei Spielen der New York Knicks am Spielfeldrand fotografiert wurden und ihr Lieblingsteam anfeuerten.

Adam und Jackie kennen sich schon seit vielen Jahren. Die beiden trafen sich 1999 am Set von "Big Daddy" und heirateten nach mehreren Jahren Beziehung im Juni 2003 in Malibu. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, Sadie und Sunny. Dass Adam modisch lieber bequem unterwegs ist, ist ebenfalls längst bekannt. Im vergangenen Herbst sagte er im Gespräch mit Entertainment Tonight über Anzüge: "Ich kann die Hosen nicht ausstehen. Ich kann die Jacken nicht ausstehen, diese dummen Hemden. Ich hasse sie alle." Privat scheint das bei Jackie und Adam aber keine Rolle zu spielen.

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Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

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Instagram / adamsandler Zum 23. Hochzeitstag richtet Adam Sandler mit einem Himmelsschreiber eine Botschaft an seine Ehefrau.

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Getty Images Adam Sandler und seine Frau Jackie Sandler bei der Premiere von Netflix' "Office Romance" im Egyptian Theatre in Los Angeles am 26. Mai 2026