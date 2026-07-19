Basketballplatz gesucht: Adam Sandler ruft die Polizei an

Nach der Hochzeit des Jahres hatte Adam Sandler (59) nur eine Frage im Kopf: Wo kann ich Basketball spielen? Der Schauspieler und Comedian rief am 5. Juli bei der Polizei der Insel Nantucket auf der Nicht-Notfallleitung an und erkundigte sich ganz unaufgeregt nach einem Freiluft-Basketballplatz. "Hallo, ich besuche gerade eure Insel und ich wollte fragen, ob ihr mir eine Frage beantworten könnt. Ich spiele gerne Basketball. Gibt es draußen irgendwelche Plätze, wo die Leute spielen?", fragte er den Disponenten – ohne dabei seinen Namen zu nennen. TMZ veröffentlichte jetzt den Audiomitschnitt des amüsanten Gesprächs.

Der Disponent nahm die ungewöhnliche Anfrage völlig ernst. Er überlegte kurz, teilte Adam mit, dass es nur eine wirklich passende Option gebe und nannte ihm die genaue Adresse. Adam bedankte sich freundlich und legte auf – immer noch ohne zu verraten, wer er ist. Der Tipp zahlte sich aus: Kurz darauf war der Komiker tatsächlich auf dem Platz am Backus Lane zu finden, den der Polizist ihm nannte, und spielte mit einer Gruppe anderer Männer spontan Basketball, wie ein Foto belegt, das Nantucket Current auf X teilte.

Für Adam ist ein spontanes Basketball-Match im Urlaub nichts Ungewöhnliches. Der zweifache Familienvater ist seit Jahren dafür bekannt, seine Freizeit am liebsten im Trikot auf öffentlichen Plätzen zu verbringen und auch auf Reisen immer wieder bei Hobbyrunden einzusteigen. Dieses Mal kam die entspannte Auszeit auf Nantucket direkt nach einem echten Mega-Event: Nur zwei Tage vor dem Inseltrip leitete er die Trauung von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) in New York City. Die romantische Zeremonie im legendären Madison Square Garden fand vor Hunderten prominenten Gästen, Freunden und Familienmitgliedern statt – kurz darauf schnürte Adam schon wieder die Sneakers und suchte ganz bodenständig nach dem nächsten freien Korb.

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Getty Images Adam Sandler beim Santa Barbara International Film Festival, Februar 2026

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Getty Images Adam Sandler 2026

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Imago Adam Sandler und Timothée Chalamet auf einem Basketballplatz, 2023