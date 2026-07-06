Diesen Eheratschlag gab Adam Sandler Taylor Swift bei Heirat

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben geheiratet – und für die Hochzeitszeremonie engagierten sie einen ganz besonderen Trauredner: Komiker und Schauspieler Adam Sandler (59). Die glamouröse Feier fand am Freitag im Madison Square Garden in New York City statt und war von prominenten Gästen gesäumt. Kansas City Chiefs-Coach Andy Reid war ebenfalls dabei und verriet anschließend in einem Interview mit CNN, welchen Eheratschlag Sandler dem frischvermählten Paar mit auf den Weg gab: "Er sagte, küsst euch, wann immer ihr könnt – jede Chance, die ihr habt, jeden einzelnen Tag", berichtete Andy. "Egal, ob ihr ins Bett geht oder zur Arbeit geht … geh einfach hin und küss sie." Andy zeigte sich sichtlich bewegt von diesem simplen, aber herzlichen Rat.

Noch einmal wiederholte er Sandlers Worte auf einer Pressekonferenz am Sonntag: "Es ist schwer zu streiten, wenn man seiner Frau einen Kuss gibt oder wenn die Frau einen küsst. Mach es jeden Tag, jede Minute, wenn du die Gelegenheit hast, dann tu es, und du wirst keine Probleme haben." Über Adams Auftritt als Trauredner sagte Reid außerdem: "Auf seine verrückte, wahnsinnig komische Art war er phänomenal. Er ist durchgedreht, aber er hat ihnen mit viel Humor die Ehe geschlossen." Auch optisch war die Hochzeit ein echter Hingucker: Taylor trug ein Brautkleid von Christian Dior Haute Couture, und Freund Ed Sheeran (35) erschien standesgemäß in einem türkisfarbenen Paisley-Anzug. Die Gäste erhielten bestickte Taschentücher für mögliche Freudentränen – und die könnten gebraucht worden sein, denn laut einem Insider gegenüber People schrieben die Brautleute ihre Gelübde in goldene Bücher und trugen sie jeweils rund 20 Minuten vor.

Dass ausgerechnet Adam das Paar traut, kommt nicht von ungefähr. Der 59-Jährige ist seit Jahren ein großer Fan von Taylor: Gemeinsam mit seinen Töchtern Sadie und Sunny besuchte er 2023 ihre Eras Tour sowie die Premiere des Konzertfilms "Taylor Swift: The Eras Tour". Auch mit Travis verbindet ihn bereits eine gemeinsame Arbeit: Der NFL-Star hatte 2025 einen unvergesslichen Cameo-Auftritt in Sandlers Film "Happy Gilmore 2", in dem er mit einer Schürze bekleidet und von Bad Bunny (32) mit Honig bedeckt zu sehen war. Dass Adam weiß, wovon er beim Thema Ehe spricht, dürfte niemanden überraschen: Er ist seit 23 Jahren mit seiner Frau Jackie verheiratet, die er im Juni 2003 ehelichte.

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Imago Adam Sandler bei der Premiere von "Office Romance" im Egyptian Theatre in Los Angeles

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift