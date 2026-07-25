Adam Sandlers Tochter Sunny glänzt in neuem Netflix-Streifen

Sunny Madeline Sandler übernimmt die Hauptrolle in dem neuen Netflix-Film "Don't Say Good Luck" – und der erste Trailer macht bereits Lust auf mehr. Laut dem Magazin People spielt die 17-jährige Tochter von Komiker Adam Sandler (59) darin Sophie Birenbaum, eine begeisterte Highschool-Theaterschülerin, deren Welt kurz vor ihrem großen Vorsprechen aus den Fugen gerät: Durch einen versehentlichen Anruf ihres Vaters erfährt sie, dass der Krebs ihrer Mutter zurückgekehrt ist. Trotz dieser erschütternden Nachricht muss Sophie auf die Bühne – und kämpft dort gegen die Tränen. Der Film feiert am 14. August seine Premiere bei Netflix.

In dem Coming-of-Age-Drama werden Sunnys Filmeltern von Melanie Lynskey (49) und Max Greenfield (45) gespielt. Neben den emotionalen Auseinandersetzungen mit ihrer Familie erlebt Sophie laut People auch typische Teenager-Momente – von Panikattacken über ungewollte Volltrunkenheit bis hin zu einer aufkeimenden Romanze mit dem Jungen, auf den sie ein Auge geworfen hat. Zu den weiteren Darstellern zählen unter anderem Stephanie Beatriz, Steve Buscemi (68), Jack Champion und Jon Lovitz. Produziert wurde der Film von Adam und seiner Frau Jackie Sandler (51). Regisseurin Julia Hart erklärte gegenüber dem Netflix-Magazin Tudum, warum sie bei der Besetzung von Anfang an nur eine einzige Kandidatin im Blick hatte: "In einer Weise, die ich mit vielen Schauspielern nicht erlebt habe, kann Sunny jede Emotion zu jeder Zeit abrufen. Ihre Fähigkeit, in einer einzigen Szene verschiedene Geschichten zu erzählen, war wirklich erstaunlich."

Sunny ist das jüngere der beiden Kinder, die Adam mit seiner Frau Jackie hat. Die beiden sind seit 2003 verheiratet. Zuletzt sorgte Adam selbst für Schlagzeilen, als er bei der Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) im Madison Square Garden in New York City als Trauredner fungierte. Dass er nun gemeinsam mit Jackie als Produzent hinter dem Filmdebüt seiner Tochter steht, zeigt, wie eng die Familie auch beruflich zusammenarbeitet.

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Imago Sunny Sandler und Adam Sandler bei der Premiere von "Roommates" in Los Angeles

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Imago Sunny Sandler im November 2025

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Imago Sunny Sandler, Adam Sandler, Jackie Sandler und Sadie Sandler bei der Premiere von Netflix' "Roommates" in Hollywood