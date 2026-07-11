Jana Kramer schwärmt von Adam Sandler bei Taylors Trauung

Für diese Trauung dürfte kaum jemand mit ihm gerechnet haben: Als sich Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) vergangene Woche im legendären Madison Square Garden das Jawort gaben, stand kein klassischer Star-Pfarrer am Altar, sondern Adam Sandler (59). Die Wahl des Komikers als Trauredner sorgte bei vielen Fans zunächst für Stirnrunzeln, wie US-Medien berichten. Jetzt meldet sich Jana Kramer (42) in ihrem Podcast "Whine Down" zu Wort und nimmt Adam leidenschaftlich in Schutz. Die Sängerin und Schauspielerin erinnert sich an ihre Zeit mit ihm und erklärt, warum er für sie perfekt zu der emotionalen Promi-Hochzeit von Taylor und Travis passt.

In der aktuellen Folge ihres iHeartRadio-Podcasts erzählt Jana, dass sie Adam vor Jahren bei den Dreharbeiten zu "Click" kennengelernt hat, als alle Welt ihn vor allem mit lauten Kultfiguren wie Happy Gilmore verband. Am Set habe sie aber einen völlig anderen Menschen erlebt. "Viele denken bei Komikern an jemanden, der total verrückt und laut ist. Er war so sanft und leise", schwärmt Jana. Sie erinnert sich daran, wie bedachtsam er gesprochen habe und wie sehr ihn seine Familie beschäftigt habe. Auch seine enge Freundschaft zu Schauspielkollegin Jennifer Aniston (57) sieht Jana als Beleg für seine loyale, warmherzige Art. "Er ist einfach so ein liebenswerter Mann. Das ist er wirklich, und er ist ein guter Mensch. Ich kann mir also gut vorstellen, dass er sehr witzig ist, aber gleichzeitig auch sehr bodenständig und sentimental.“

Die frischvermählten Eheleute verbindet mit Adam schon länger eine freundschaftliche Nähe. Travis spielte vor Kurzem eine kleine Rolle in Adams Film "Happy Gilmore 2", und der Schauspieler selbst war im Podcast "New Heights" von Travis und Bruder Jason Kelce (38) zu Gast. Dort erzählte Adam, seine gesamte Familie sei riesiger Fan von Taylor und könne alle Songs mitsingen. Er selbst höre sie gern beim Autofahren. "Ich liebe das, was sie zu sagen hat, jede Botschaft, jede Melodie, einfach die gesamte Produktion, wie cool sie war, was sie jungen Mädchen bedeutete, was sie Frauen bedeutet, was sie Männern bedeutet, die im Leben das Richtige tun." Privat gilt Adam als Familienmensch, der seine Liebsten konsequent in den Vordergrund stellt – eine Eigenschaft, die Jana beim Blick auf Taylors und Travis' große Gefühle offenbar an die perfekte Besetzung für den vielleicht wichtigsten Moment im Leben des Promipaares denken lässt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jana Kramer beim iHeartRadio Jingle Ball 2024

Anzeige Anzeige

Imago Sunny Sandler, Adam Sandler, Jackie Sandler und Sadie Sandler bei der Premiere von Netflix' "Roommates" in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026