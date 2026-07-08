Traute Taylor und Travis: Ryan Fitzpatrick lobt Adam Sandler

In New York haben sich Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) bei einer Mega-Hochzeit das Jawort gegeben – und ein prominenter Gast gerät jetzt ins Schwärmen: Ryan Fitzpatrick verrät im Gespräch mit dem Magazin People, wie beeindruckt er von der Trauung war. Der frühere NFL-Quarterback war gemeinsam mit seiner Frau Liza eingeladen und beschreibt den glamourösen Abend als schlicht "unglaublich". Gefeiert wurde mit einem Staraufgebot, und ein Detail sorgte laut Ryan für offene Münder bei den Gästen: Ausgerechnet Adam Sandler (59) stand plötzlich als Trauredner auf der Bühne und machte die ohnehin schon besondere Zeremonie zu einem echten Highlight.

Ryan, der jahrelang für verschiedene NFL-Teams auf dem Feld stand, erinnert sich vor allem an den Moment, als der bekannte Comedian nach vorne trat. "Als Adam Sandler herauskam – das hat alle umgehauen, das war wirklich cool", zitiert People den Sportexperten. Auch Kansas City Chiefs-Coach Andy Reid war dabei und verriet bei CNN, was Adam dem Brautpaar mit auf den Weg gab. "Er sagte, küsst euch, wann immer ihr könnt – jede Chance, die ihr habt, jeden einzelnen Tag", so Andy. Die eigentliche Trauung sei laut Ryan "wunderschön" gewesen, alles sei absolut professionell organisiert worden. Der Ex-Profi betont, dass Taylor und Travis bei jedem Detail auf höchste Qualität geachtet hätten und sich die Gäste extrem wohlgefühlt hätten. Schon die Einladung habe ihn und Liza sehr geehrt, auf der Feier selbst habe dann einfach alles gepasst – von der romantischen Zeremonie bis zur ausgelassenen Party im Anschluss.

Vor allem die Stunden nach dem offiziellen Teil werden Ryan und Liza so schnell nicht vergessen. Sie hätten mehr als sechs Stunden lang durchgetanzt. "Da war VIEL Tanzen, Stunden um Stunden, wir sind immer noch dabei, uns zu erholen", erklärt er im Interview. Gleichzeitig schwärmt der Familienvater davon, wie besonders es für ihn war, diese Nacht Seite an Seite mit seiner Frau auf der Tanzfläche zu verbringen: "Mein Lieblingsmoment war, dass ich den Abend mit meiner Frau auf der Tanzfläche verbringen konnte, einfach mittendrin zu sein, das war für uns ziemlich magisch", sagt Ryan. Während Taylor und Travis als frisch vermähltes Paar im Mittelpunkt standen, genossen ihre prominenten Freunde also vor allem eines: gemeinsame Zeit, Lieblingsmenschen und jede Menge Musik.

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