Adam Sandler blamiert seine Frau Jackie mit Red-Carpet-Look

Während seine Frau Jackie Sandler (51) vergangene Woche bei der Filmpremiere ihres neuen Netflix-Films "Office Romance" in Los Angeles im glitzernden schwarzen Minikleid und High Heels über den roten Teppich schritt, erschien ihr Ehemann Adam Sandler (59) in einem knallorangefarbenen Knicks-Hoodie und blauen Jogginghosen. Das Paar, das seit 2003 verheiratet ist, wirkte auf den gemeinsamen Fotos wie zwei Gäste, die versehentlich auf dieselbe Veranstaltung geraten waren. Das Netz reagierte prompt: Fans kritisierten den Komiker, er habe sich "nicht einmal die Mühe gemacht, seine Jogginghose auszuziehen" und ihn damit der öffentlichen Blamage bezichtigt.

Doch wie Jackie das Ganze hinter verschlossenen Türen wirklich bewertet, hat nun eine Quelle gegenüber Daily Mail enthüllt. Demnach hat die 51-Jährige den entspannten Kleidungsstil ihres Mannes längst akzeptiert. "Adam und Jackie sind seit Jahrzehnten zusammen, und obwohl Jackie früher nicht immer begeistert von Adams Outfitwahl war, hat sie sich längst daran gewöhnt und seinen lässigen Stil vollständig akzeptiert", so der Insider. Wichtiger sei ihr, dass Adam für seine Familie da sei und sie unterstütze. Mehr Sorgen als der Kleiderschrank bereitet ihr dem Vernehmen nach aber etwas anderes: "Die meisten Meinungsverschiedenheiten drehen sich eher um seine Essgewohnheiten, da sie sich wünscht, dass er besser auf seine Gesundheit achtet", so die Quelle weiter.

Adam ist übrigens regelrecht für seinen Stil berüchtigt. Bei der Oscar-Verleihung im vergangenen Jahr tauchte er in Gym-Shorts und einem Sweatshirt auf, um auf humorvolle Weise den Eröffnungsmonolog von Moderator Conan O'Brien (63) zu "crashen". "Ich mag, wie ich aussehe. Weil ich ein guter Mensch bin. Mir ist egal, was ich trage", sagte er damals auf der Bühne. Adam und Jackie lernten sich auf einer Party kennen, bevor sie 1999 gemeinsam am Set des Films "Big Daddy" arbeiteten. Das gemeinsame Auftreten auf der Leinwand ist mittlerweile eine echte Familientradition – auch die beiden Töchter Sadie und Sunny standen bereits mehrfach gemeinsam mit ihren Eltern vor der Kamera.

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Getty Images Adam Sandler 2026

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Getty Images Jackie und Adam Sandler bei der Premiere von "Office Romance" in Hollywood

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Getty Images Jackie und Adam Sandler bei den Palm Springs International Film Festival Awards am 3. Januar 2026