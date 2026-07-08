Er ist wohl der meistgehasste Schauspieler aller Zeiten

Adam Sandler (59) sorgt mal wieder für Gesprächsstoff – diesmal nicht mit einer neuen Komödie, sondern mit einem Ranking der anderen Art: Der Hollywoodstar wurde in einer aktuellen Auswertung des Datenanalytikers Daniel Parris zum wohl meistgehassten Schauspieler aller Zeiten gekürt. Für seine Untersuchung hat der Journalist von der Organisation Stat Significant im März 2025 Filme mit großer Reichweite auf Plattformen wie IMDb, Rotten Tomatoes und Letterboxd durchforstet. Entscheidend waren Produktionen, bei denen mindestens 20 Prozent der User das niedrigste Rating vergaben. Das überraschende Ergebnis: Ausgerechnet der beliebte Komiker landet ganz vorne auf der Liste.

Der Datenanalytiker erstellte eine Top 10 der Darsteller, deren Filme von den Zuschauern regelrecht verrissen wurden. Auf den hinteren Plätzen tauchen bekannte Actionstars wie Jean-Claude Van Damme (65) und Sylvester Stallone (80) auf, deren Werke wie "Bloodsport" und die "Rocky"-Reihe häufig in Kritik geraten. In den oberen Reihen wird das Ranking komödienlastiger: Eddie Murphy (65) mit Flops wie "Pluto Nash", Pauly Shore mit "Bud & Doyle" und Rob Schneider mit "Rent A Man" landen alle weit vorne. Doch die klare Nummer eins ist Adam. Gleich mehrere seiner Komödien, darunter "Kindsköpfe 2" und der Western-Slapstick "The Ridiculous 6", sammelten viele Ein-Stern-Urteile.

Eine sonderliche Überraschung wird das Ranking für Adam kaum sein. Der Schauspieler hat im Laufe der Jahre immer wieder bei den Goldenen Himbeeren, einer Art Anti-Oscar-Verleihung, abgeräumt – mit insgesamt 37 Nominierungen und 12 Auszeichnungen. Neben den viel kritisierten Komödien hat Adam außerdem Filme wie "Punch-Drunk Love" und "Der schwarze Diamant" gedreht, die bei Kritikern deutlich besser ankamen. Trotz der oft harten Kritik gilt Adam in Hollywood-Berichten als ausgesprochen bodenständig und hilfsbereit. Er soll enge Beziehungen zu seinen Mitarbeitern pflegen, sich aktiv in sozialen Projekten engagieren und sich großer Beliebtheit bei seinen Industrie-Kollegen erfreuen: So sorgte er erst vor Kurzem für eine Überraschung, indem er die Trauung von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) im legendären Madison Square Garden durchführte.

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Getty Images Adam Sandler beim Santa Barbara International Film Festival, Februar 2026

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Getty Images Adam und Jackie Sandler bei den Critics Choice Awards 2026 in Santa Monica

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Getty Images Adam Sandler nimmt bei dem Palm Springs International Film Festival den Chairman’s Award entgegen