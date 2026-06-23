Knallhart: So konsequent geht Coco Rocha mit Onlinehass um

Supermodel Coco Rocha (37) hat im Gespräch mit Promiflash auf der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg offen über ihren Umgang mit Online-Hass gesprochen. Die Kanadierin machte deutlich, dass sie einen klaren Standpunkt verinnerlicht hat, wenn es um negative Kommentare im Netz geht. Ihr Rat: Blockieren, melden und konsequent ausblenden. "Ich sage den Leuten immer: Denkt daran, dass Social Media kein Ort sein muss, an dem man sich alles anhören muss", erklärte sie.

Für sie war es ein Prozess, den richtigen Umgang mit Kritik im Internet zu finden. "Als ich anfing, für mich selbst einzustehen und zu sagen, dass ich das nicht sehen muss, fing es an, sich in den sozialen Medien besser anzufühlen", berichtete Coco im Promiflash-Interview. Sie betonte auch, dass viele Menschen die vorhandenen Tools auf Plattformen zu selten nutzen würden: "Es gibt viel Lärm, und man kann ihn ausblenden, damit bestimmte Wörter gar nicht erst in den eigenen Social-Media-Feeds auftauchen. Man kann blockieren. Man kann melden. Die Leute nutzen diese Funktionen nicht so oft, wie sie sollten, und das ist meine Meinung." Gleichzeitig gab das Model ehrlich zu, dass es nicht vollständig immun gegen Kritik sei: "Es stört mich schon." Die eigene innere Haltung sowie die Tagesform spielen eine entscheidende Rolle, wie man mit negativem Feedback umgehe.

Coco ist nicht nur als Model, sondern auch als Mentorin aktiv und gibt ihr Wissen und ihre Erfahrungen an andere weiter. Dabei kommt ihr das Thema Selbstbewusstsein und der Umgang mit Kritik immer wieder unter. "Ich glaube, das merke ich, wenn ich meine Models trainiere, denn ich denke, man kommt an einem bestimmten Punkt in seiner Karriere an und denkt sich: 'Ich bin gut.' Man hört sie nicht mehr oder schenkt ihr keine Beachtung mehr", erklärte sie gegenüber Promiflash. Die im Jahr 1988 geborene Coco zählt seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der Modewelt und hat sich über die Zeit hinaus auch eine starke Präsenz auf Social Media aufgebaut.

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Imago Coco Rocha, Ernsting’s family Fashion Show in Hamburg

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Imago Coco Rocha bei der Ernsting’s family Fashion Show im Empire Riverside Hotel, Hamburg, 16.06.2026

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Getty Images Coco Rocha beim Filmfestival in Cannes, 2023