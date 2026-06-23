Model Coco Rocha empfiehlt, keinen Modetrends nachzujagen

Coco Rocha (37) plaudert bei einem Event in Hamburg ganz offen über ihre persönliche Mode-Philosophie! Bei der Ernsting's family Fashion Show verrät das Model im Gespräch mit Promiflash, wie sie ihre Outfits auswählt – und macht allen Fashionfans eine klare Ansage: Starre Listen mit angeblichen Must-haves oder No-Gos haben in ihrem Kleiderschrank keinen Platz. Statt sich an wechselnde It-Pieces zu klammern oder jedem Modediktat zu folgen, setzt Coco auf ein Prinzip, das sich für sie über die Jahre bewährt hat und das sie nun mit ihren Fans teilen möchte.

Im Interview erklärt Coco, dass sie Mode lieber als Spielwiese sieht, statt als strengen Regelkatalog. "Ich habe eigentlich keine Must-haves und auch keine No-Gos", stellt sie gegenüber Promiflash klar. Besonders ein Wort löst bei der Laufstegschönheit Unbehagen aus: "Ich kann das Wort 'Trend' nicht ausstehen, denn ehrlich gesagt kommt und geht es in unserer Branche sehr schnell." Als Beispiel nennt sie Skinny-Jeans, die mal total angesagt seien, um dann wieder von Hosen mit weitem Bein abgelöst zu werden. Ihr Rat an die Fans: Nur das tragen, was man wirklich liebt – völlig unabhängig davon, ob es gerade als angesagt gilt oder nicht. Denn genau diese Teile würden lange im Kleiderschrank bleiben und einem auch nach Jahren noch ein gutes Gefühl geben.

Coco, die seit vielen Jahren als Model arbeitet, hat im Laufe ihrer Karriere unzählige Styles, Stylingregeln und Hypes kommen und gehen sehen. Die Kanadierin setzt privat längst nicht nur auf High-Fashion-Looks, sondern mischt gerne Designerstücke mit bequemen Alltagsfavoriten. Immer wieder betont sie in Interviews, wie wichtig es ihr ist, sich in ihren Outfits wohlzufühlen und sich nicht zu verstellen. Statt auf Perfektion zu pochen, zeigt sie ihren Fans auf Social Media auch entspanntere Momente aus ihrem Alltag. Mode ist für sie ein Teil der Persönlichkeit – und kein strenger Maßstab, an dem sich Menschen messen müssen.

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ActionPress Coco Rocha, 2024

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Getty Images Coco Rocha beim amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc, Cap d’Antibes

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Imago Coco Rocha bei der Ernsting’s family Fashion Show im Empire Riverside Hotel, Hamburg, 16.06.2026