"Das war hart": Coco Rocha war von Mama-Polizei "geschockt"

Model Coco Rocha (37) packt aus: Bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg verrät die Kanadierin im Promiflash-Interview, womit sie im Mama-Alltag so gar nicht gerechnet hatte. Die Dreifach-Mama erzählt offen, wie sie vor allem die Reaktionen anderer Mütter in den sozialen Netzwerken kalt erwischt haben. Unter Fotos, Videos oder scheinbar harmlosen Kommentaren habe sie plötzlich scharfe Urteile über ihre Erziehung lesen müssen – und das, obwohl sie sich selbst nie dabei ertappt habe, andere Mütter zu bewerten. Dass sie auf einmal nicht nur als Laufstegstar, sondern auch als Mutter verurteilt wurde, habe sie regelrecht schockiert. Besonders der Moment, in dem sie realisierte, dass Fremde aus einzelnen Schnappschüssen ihr gesamtes Muttersein beurteilen, blieb ihr im Gedächtnis.

Im Gespräch schildert Coco, wie sehr sie diese Flut an Meinungen zunächst verunsichert hat. Sie sei es zwar gewohnt gewesen, als Model für ihr Aussehen, ihren Laufstil oder ihre Posen kritisiert zu werden, doch die Kommentare zu ihrem Umgang mit ihren Kindern hätten sie auf einer ganz anderen Ebene getroffen. Gegenüber Promiflash erinnert sie sich: "Das war schockierend für mich, denn es war schon irgendwie seltsam und merkwürdig, als Model beurteilt zu werden – aber als Mutter verurteilt zu werden, das war hart. Die Meinungen der anderen Leute zu hören, und man fragt sich: 'Mache ich das falsch? Ist es falsch?'" Gleichzeitig habe ihr ein Ratschlag sehr geholfen: Sie solle bei Erziehungsfragen nicht auf den lauten Meinungsdschungel im Netz hören, sondern auf ihre innere Stimme vertrauen. "Und als ich das einmal gehört hatte, verstand ich, dass ich noch viele Meinungen hören und sehen würde – aber dass das alles nur Hintergrundrauschen ist. Wenn ich nicht daran glaube und darauf nicht vertraue, muss ich mir das nicht anhören", erzählt Coco.

Genau dieses Bauchgefühl ist für Coco heute der wichtigste Kompass im Familienleben. Die Laufstegschönheit betont, dass sie zwar weiterhin viele verschiedene Ansichten zu Themen wie Stillen, Schlafrhythmus oder Erziehungsstilen mitbekommt, diese für sie aber inzwischen nur noch Hintergrundrauschen sind. Stattdessen konzentriert sie sich darauf, was ihrer eigenen Familie guttut und wie sie ihren Alltag mit ihren Kindern liebevoll und entspannt gestalten kann. Offen spricht sie darüber, dass Unsicherheit zum Elternsein dazugehört, sie sich aber nicht mehr von anonymen Kommentaren aus dem Konzept bringen lässt. Dass sie mit ihren ehrlichen Worten vielen Müttern aus der Seele spricht, wird unter ihren Posts deutlich: Dort finden sich inzwischen auch zahlreiche Nachrichten von Fans, die ihre Offenheit schätzen und sich von Cocos Erfahrungen verstanden fühlen.

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Imago Coco Rocha bei der Ernsting’s family Fashion Show 2026 im Empire Riverside Hotel, Hamburg

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Instagram / cocorocha Coco Rocha posiert mit ihren Kindern

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Getty Images Coco Rocha im Oktober 2024